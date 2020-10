Seguirá con prisión preventiva sujeto acusado de asalto

Con una batería de medidas judiciales solicitadas por la fiscal interviniente, doctora Gabriela Seró y el trabajo de personal policial de la Departamental Uruguay, sigue avanzando a pie firme la causa que se lleva adelante en relación al asalto a la distribuidora Doña Dora, propiedad de Orlando Debrabandere, ubicada en ubicado en calles Posadas 1865 y Lacava, hecho ocurrido el jueves primero de octubre.

Por el hecho se encuentra detenido Ezequiel Alejandro Barbizan, (a) «Tei», de 28 años de edad, representado por el doctor José Ostolaza, con quien se entregara a la Justicia al verse complicada su situación y saber que era buscado por la Policía. Tras dictarse la prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía, la Defensa solicitó la revisión de la medida, audiencia que tuvo lugar ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz. Fue así que las partes realizaron sus alegatos en los que presentaron sus posturas y aportaron elementos para el análisis del magistrado. En ese aspecto, la Defensa sostiene que como hay indicios para tenerlo ligado a la investigación, también hay elementos que lo desvinculan, pero no hay nada que concretamente lo vincule al atraco. Más allá de los esfuerzos de lo defensor particular, la fiscal Seró fue contundente en su exposición, señalando los riesgos procesales. Seró dijo en su alegato que tanto en la primera audiencia y en la segunda en Sala Penal por Dr. Rubén Chaia en apelación, se han evaluado evidencias de cargo, y si bien ha sido proactiva la Defensa recabando evidencias, no le parece suficiente para un descargo, ni para descartar la autoría, ni para disminuir los riesgos procesales. Por esta razón se opuso a la medida de prisión domiciliaria solicitada por los representantes legales del principal acusado.

La banda irrumpió en el local con sus rostros cubiertos y todos armados, llegando al lugar en un auto Renault 12 color blanco y una moto tipo enduro, sorprendiendo a un cadete intentaba entregar un pedido. Así se apoderaron de una considerable suma de dinero, tras lo cual escaparon y luego se supo que estos dejaron el auto Renault 12 abandonado, el cual estaba sin patentes y presenta la numeración de chasis y motor borradas, al tiempo que se secuestraba la moto tipo enduro que podría tener relación al hecho y un arma de fuego. Por la causa hay dos imputados, Barbizan (sindicado como el autor y organizador), que está con la prisión preventiva por 50 días y un segundo imputado pero en libertad, Damián González, destacándose que hay al menos cuatro sospechosos más en las lista de la Fiscalía. Luego de escuchar a las partes, y dado el avance de la investigación, que es considerada muy importante más allá de lo compleja que sería, el juez de Garantías interviniente, doctor Gustavo Díaz, no hizo lugar al pedido de la Defensa y resolvió disponer el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado, por el término de 50 días, fijado en oportunidad de dictarse la medida el pasado 7 de octubre, por lo que habrá de continuar alojado en dependencias de la Comisaría Primera, sin perjuicio de su traslado a la Unidad Penal que cuente con cupo para recibirlo. Fuente: 03442