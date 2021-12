Según Casaretto, con la negativa del Presupuesto la provincia perdió más de 8 mil millones de pesos

El diputado nacional, Marcelo Casaretto cuestionó la actitud “irresponsable” de la oposición luego del rechazo a la Ley de Presupuesto 2022. “Afecta a todas las provincias. Entre Ríos percibirá $8.900 millones menos”, enfatizó

“Todas las provincias y municipios argentinos hicieron sus presupuestos con esa previsión de crecimiento, de inflación y con los datos de coparticipación que indicaba el presupuesto nacional”, manifestó Casaretto y detalló: “Va a haber algunos impactos muy claros: con respecto a la percepción sobre el impuesto de los bienes personales las provincias no recibirán alrededor de 76.000 millones. En el caso de Entre Ríos serían 3.600 millones de pesos menos”.

“En cuanto a la baja de recaudación de impuesto a las ganancias son 104.000 millones de pesos menos y el impacto en Entre Ríos es de 4.700 millones de pesos menos”, indicó y remarcó: “Entre la baja de recaudación de ganancias y bienes personales son 180.000 millones de pesos menos para todas las provincias argentinas, de todos los signos políticos. Y en el caso de Entre Ríos son 8.300 millones de pesos menos que va a percibir la provincia por el rechazo del presupuesto”.

Además, el diputado continuó: “Hay que sumar la no percepción del aumento de partida del Fondo de Transporte Público Urbano del interior del país. Este año había una partida de 27.000 millones y nosotros la habíamos ampliado a 46.000 millones; eso al no aprobarse el presupuesto no la van a percibir nadie y Entre Ríos pierde alrededor de 600 millones de pesos” y añadió “también había cuestiones muy concretas como el tratamiento especial que habíamos contemplado para el Ente Binacional de Salto Grande que beneficiaría a Entre Ríos y que tampoco van a llegar”.

“Esto es producto de la irresponsabilidad de la oposición. Es la primera vez en la historia argentina que una Cámara del Congreso Nacional vota el rechazo del presupuesto. Lo que ocurrió en otros momentos es que se dilató su tratamiento y se lo mandó a comisión, pero nunca existió el rechazo liso y llano porque significa que este proyecto de ley no puede tratarse durante este periodo legislativo”, afirmó.

“El presidente ha dispuesto la prórroga del presupuesto actual por decreto en esta circunstancia excepcional donde la oposición no colabora ni permite que el gobierno lleve adelante el plan de políticas”, aseveró.

“Estamos elaborando una agenda de propuestas para las próximas semanas que se irán tratando en el Congreso y esperamos que la oposición cambie esta actitud que tuvo el viernes y sea más colaborativa”, adelantó.

Acuerdo con el FMI

Por otro lado, Casaretto señaló que “esta actitud irresponsable de la oposición afecta la negociación con el FMI y es un claro ejemplo de que quieren provocar una crisis de financiamiento para que el país entre en default” y dejó en claro que “es una negociación no querida porque el presidente no habla porque le gusta, lo que pasa es que la administración anterior contrajo una deuda de 45.000 millones de dólares que hay que pagarla”.

En ese aspecto, afirmó que “ya los vencimientos de la deuda se están haciendo frente y a partir de marzo del año que viene hay vencimientos más importantes, por eso es que se necesita un acuerdo para poder refinanciar esa deuda a un plazo de 10 años, pero los que tomaron la deuda en forma irresponsable, actúan nuevamente de forma irresponsable”.

“Cuando uno mira quienes son los que están sentados en esas bancas y tienen esa actitud, se encuentra con Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó, Julio Cobos. Ellos, durante el gobierno anterior, tuvieron sus cuatro presupuestos votados por el congreso a pesar de que no tenían mayoría, pero la oposición facilitó que traten sus presupuestos, y ahora ellos, cuando tienen que facilitarle las cosas al presidente, actúan de forma irresponsable”, remarcó el diputado.

“La oposición comandada por Juntos por el Cambio busca provocar una crisis de financiamiento, que Argentina no pueda afrontar los vencimientos de la deuda y caer en default, con las invariables consecuencias complicadas para el país. Realmente no se explica más que en la especulación política lo que es la situación de dejar a un país sin presupuesto”, enfatizó.