Según la prensa inglesa Pochettino “está listo” para unirse al Manchester United

El argentino Mauricio Pochettino, actual director técnico de Paris Saint Germain de Francia, “está listo” para unirse al Manchester United, que busca entrenador luego del despido del noruego Oleg Gunnar Solskjaer.

El periódico británico Daily Mail publica “se ha vuelto infeliz en la capital francesa, donde vive en un hotel mientras su familia permanece en Londres, y se dice que está frustrado por administrar un vestuario con grandes egos como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé”.

Pochettino, de 49 años, exentrenador de Tottenham Hotspur, al que clasificó a la final de la Liga de Campeones de Europa 2019, ya estuvo en carpeta del United cuando finalmente Solskjaer fue designado para el cargo en reemplazo del portugués José Mourinho en diciembre de 2018.

Daily Mail asegura que el argentino “todavía es admirado por la jerarquía de Old Trafford”, pese a las miradas desconfiadas que recibe en Francia por un PSG que todavía no alcanzó el nivel futbolístico esperado en virtud de su plantel estelar.

El equipo parisino domina con amplitud en la Ligue 1 pero en Europa no marca grandes diferencias y se ubica segundo del Grupo A, con un punto de diferencia respecto del líder Manchester United, al que visitará este miércoles.

El desembarco de “Poch” a la ciudad aumenta los rumores de un posible contacto con el United que esta final de año tendrá el interinato de Michael Carrick.

El entrenador del Leicester, Brendan Rodgers; el exentrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, y Ralf Rangnick, actualmente director deportivo en el Lokomotiv Moscú, también son candidatos para heredar el plantel liderado por el portugués Cristiano Ronaldo.