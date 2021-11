Seguridad y prevención de estafas durante el Cyber Monday: “no hay que tenerle miedo”

En el marco de este nuevo Cyber Monday que se lleva a cabo desde ayer lunes hasta este miércoles 3 de noviembre, La Prensa Federal dialogó con Juan Pablo Seoane, director de la Oficina de Defensa del Consumidor en Concepción del Uruguay, para brindar detalles sobre la seguridad y prevención frente a posibles estafas.

En primer lugar, Seoane destacó que “en este momento que estamos atravesando en pandemia, el comercio electrónico ha crecido de manera exponencial, pero vemos que no ha sido el caso de los cuidados en lo que respecta a estafas y errores básicos”.

Según el funcionario, “el Cyber Monday es una promoción que lleva a cabo la Cámara del Comercio Electrónico, en la cual las empresas se suscriben y realizan ofertas los tres primeros días de noviembre. Lo principal es que no hay que tenerle miedo. Hay una página oficial del Cyber Monday y hay que tener en cuenta distintas cuestiones”. Cabe citar que la dirección URL es https y luego aparece el nombre de la página en sí, y el https debe tener la última S sí o sí para que sea oficial.

Además, agregó que “hay que tener mucho cuidado cuando uno compra mediante plataformas de redes sociales, porque hay depósitos en bancos y no en comercios, y eso da lugar a algún tipo de estafa. No es lo mismo comprarle a un comercio reconocido que a una persona que no conoce”.

Siguiendo con esta línea, insistió en que “cuando un producto está publicado a un precio muy inferior al precio de mercado, es un indicador de que algo anda mal. No particularmente en el Cyber Monday porque los descuentos son por los días, pero en redes sociales se ve mucho”.

Asimismo, Seoane indicó que “las compras se pueden hacer sin pasar la tarjeta por posnet. Hoy, con la tarjeta y su número, con la fecha de vencimiento y la clave que se encuentra en la parte posterior, una persona puede realizar una compra mediante teléfono o internet. Esto es muy importante decirlo, porque si alguien tiene acceso a un lugar en el que se guarda una tarjeta, puede realizar algún tipo de compra con esos datos”. Esto está relacionado con el posterior desconocimiento de esa compra, porque si los datos son correctos, no se va a detectar ninguna anomalía.

En su propia experiencia al frente de la oficina de Defensa del Consumidor, “muchas veces vemos que alguien puede objetar algún consumo que no realizó, y es fundamental chequear el resumen de la tarjeta de crédito cada vez que es emitido, porque el plazo para desconocimiento de consumo es de 30 días, pasado ese plazo se considera como consumo reconocido”.

En lo que respecta al trabajo del área, Seoane aclaró que “tenemos reclamos bastante variados, con telefonía e internet más que nada. También tenemos mucho de comercio de electrodomésticos, servicios bancarios y financieros, y planes de autos, que dentro de lo posible se requiere que se lea detenidamente. Estos contratos son difíciles de entender. Con los últimos, vemos que los clientes confían en sus vendedores y firman casi sin leer”, finalizó.

Para realizar reclamos, las oficinas de Defensa del Consumidor están ubicadas en 9 de Julio 844, el teléfono es 421154, y se puede hacer cualquier tipo de consulta y reclamo de modo virtual. El mail es defensadelconsumidor@cdeluruguay.gob.ar, y cualquiera de Defensa al Consumidor podrá guiar a la población en sus reclamos.

A través de la página del gobierno de Entre Ríos se puede hacer denuncias electrónicas.