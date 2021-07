Selección Argentina Femenina: Germán Portanova es el nuevo entrenador

Este lunes en el predio de Ezeiza, el Presidente Claudio Tapia se reunió con Germán Portanova, el nuevo director técnico de la Selección Mayor y Sub 20 de fútbol femenino, y su preparador físico, Franco Caponetto.

Además, estuvieron presentes el Presidente del Fútbol Femenino de AFA, Jorge Barrios y Carlos Borrello (nuevo Coordinador General de Selecciones Femeninas).

Portanova, de 47 años, llega a la Albiceleste luego de haberse consagrado en el fútbol femenino de nuestro país. Fue tres veces campeón como entrenador de la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y en el torneo 2018/19. Además, disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019).

“Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar”, le manifestó el flamante DT a la web oficial de la AFA.

Junto a Germán Portanova, estarán también conformando el cuerpo técnico de la Selección el ya mencionado Franco Caponetto, Sebastián Gómez (ayudante de campo), Osvaldo Conte (preparador físico), Nicolás Valado (analista de videos) y el entrenador de arqueros Mauro Dobler.

Por otra parte, en los próximos días el Presidente Claudio Tapia anunciará el cuerpo técnico de las selecciones juveniles femeninas.