Selección Argentina: Guido Rodríguez dio positivo y fue desafectado

La Selección Argentina ya está en el país y comenzará con los trabajos a las órdenes de Lionel Scaloni de cara a una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. A las ausencias de Lionel Messi, Cristian Romero y la baja de Joaquín Correa, se le suma una más de último momento: Guido Rodríguez dio positivo de Covid-19 antes de viajar desde Europa.

El volante central de Betis arrojó resultado detectable para coronavirus, no se subió al vuelo chárter junto al resto de sus compañeros y se perderá los encuentros ante Chile y Colombia. Es asintomático y ya comenzó con el aislamiento para recuperarse en España.

Al quedar Leandro Paredes como único volante central, ya que Exequiel Palacios no fue incluido por una molestia en su espalda, el entrenador de la Albiceleste agregaría un nuevo jugador a la nómina, que sería del medio local. El único de los que puede jugar en esa posición y estuvo en la prelista fue Enzo Fernández, mediocampista de River.

Los ausentes en la lista: Lionel Messi: No juega desde hace un mes, entre las minivacaciones por las fiestas y el coronavirus. Acordaron que se quede en París. Cristian Romero: Recién hace algunos días se sumó a las prácticas de Tottenham, tras la lesión que sufrió en el último Argentina-Brasil. Exequiel Palacios: Sufrió un golpe en la espalda y no juega desde hace un mes con Bayer Leverkusen. Nicolás Domínguez: Sufrió un golpe en un hombro. Juan Foyth: Sufrió una lesión muscular el último fin de semana con Villarreal. Joaquín Correa: distracción de los flexores del muslo izquierdo. Guido Rodríguez: Positivo de Covid-19.