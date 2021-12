Selección Argentina: Javier Mascherano nuevo entrenador de la Sub20

Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial que Mascherano será el reemplazante de Fernando Batista al comando del seleccionado juvenil.

El ex futbolista del seleccionado nacional se pondrá en funciones, a partir de enero del 2022, y estará acompañado por el Profesor Pablo Blanco como preparador físico y Oscar Hernández Romero como asistente técnico.

El ex River, Barcelona y Estudiantes, entre otros equipos, cuenta con el apoyo y el visto bueno de Lionel Scaloni, el estratega principal de la Selección Argentina, ya que es muy querido tanto por él como por su cuerpo técnico. Cabe recordar que tanto Walter Samuel, Roberto Ayala, Pablo Aimar y el propio DT de la mayor fueron compañeros del santafesino en el combinado albiceleste.

No obstante, la elección de Mascherano no es azarosa, ya que el oriundo de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ya trabajaba desde enero pasado en el predio de AFA, haciéndose cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo, en un proyecto que abarca el reclutamiento de futbolistas al equipo nacional.

El ciclo de Javier Mascherano, quien hace unos meses recibió el llamado de Racing para ser el sucesor de Juan Antonio Pizzi y dar sus primeros pasos como entrenador, se pondrá en marcha a partir de enero del 2022 y estará acompañado por el Profesor Pablo Blanco como preparador físico y Oscar Hernández Romero -es un catalán que trabajó en Barcelona y también estuvo en el fútbol japonés- como asistente técnico. De todas maneras, se espera que sume más gente en lo inmediato.