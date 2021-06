Seleccionado de Canotaje: La provincia articula con Nación asistencia económica

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, gestionó ante Nación los fondos para el viaje a Rumania de los palistas entrerrianos que participarán del Mundial junior-senior Maratón de canotaje.

El anuncio se realizó mediante una reunión virtual, encabezada por la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Deportes de Nación, Daniel Díaz. Por parte de la Provincia, participó el secretario de Deportes, José Gómez, junto al subsecretario de Deportes Social y Federado, Adrián Perotti. También estuvo el secretario de Deportes de Río Negro, Diego Rosati.



Luego de la gestión realizada por Gómez, Arrondo hizo oficial la decisión de que la Secretaría que encabeza, hará el aporte económico a la Federación Argentina de Canoas para los traslados de la delegación a la ciudad de Pitesti, Rumania, para participar del Mundial de Maratón de Canotaje entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre próximo.



En ese marco, Arrondo valoró el poder estar trabajando en equipo con las autoridades de Deportes de las Provincias y manifestó: “No tengo más que palabras de agradecimiento a José Gómez y a Diego Rosati, la verdad que encontrar compañeros de equipo para poder fraccionar al deporte del país es muy necesario. Quiero felicitarlos a todos por el compromiso y movilizar las gestiones para que el canotaje del país siga creciendo y continúe desarrollándose. Es muy importante el trabajo en equipo entre todas las instituciones y entre las distintas líneas del Estado. No hay chances de que las políticas públicas no tengan el alcance que tienen que tener. Me parece que ahí está el gran desafío que tenemos por delante”.



A su turno, el secretario de Deportes de Entre Ríos manifestó su satisfacción por el primer objetivo logrado y agradeció a los funcionarios nacionales en nombre del gobernador Gustavo Bordet, de la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de todos los atletas presentes. “Esta ayuda es de muchísima importancia para los palistas argentinos y en particular para los entrerrianos, que son 13 de los 19 atletas en total que componen la delegación”, aseguró.



“Estamos muy contentos porque sabemos que no sólo los deportistas entrerrianos podrán representar a nuestro país, este compromiso que tiene el Gobierno nacional no es con Entre Ríos sino con todo el canotaje del país”, agregó el funcionario provincial.



Por último, Gómez subrayó: “ahora queda trabajar con los municipios, la Federación y con los deportistas para conseguir la parte que resta y para que los chicos puedan financiar su participación. Pero sin dudas este apoyo es una gran parte de la película que estamos resolviendo aquí, gracias a la decisión de ustedes”.



Presentes

También participaron de la reunión el secretario de Cultura, Turismo y Deporte de Concepción del Uruguay, Sergio Richard; la subsecretaria de Deportes de Paraná, Liliana Guzmán; el director de Deportes de Concepción del Uruguay, Osvaldo López; el director de Deportes de Concordia, Javier Pagola; y el secretario de Poder Popular a cargo de la Dirección de Deportes de Gualeguaychú, Adrián Romani.



Además estuvieron Hugo Oscar Cabral, presidente de la Federación Argentina de Canoas; Marcelo Hugo Cabrera, presidente de la Federación Entrerriana de Canotaje; Daniel Marchetti, presidente de la comisión de maratón de la Federación Argentina de Canoas; y el entrenador Tomás Itria.



Los atletas entrerrianos que interactuaron con los presentes contando de la disciplina fueron Magdalena Garro, Micaela Maslein, Delfina Basconcel, Virginia Gradizuela, Manuel Butteri, Manuel Garaycochea, Franco Marchetti, Beltrán Itria, Mauricio Caffa, Roberto Palacios. También Candela Velázquez (Trelew, Chubut), , Julián Salinas (Luis Beltrán, Río Negro), Martín García (Luis Beltrán, Río Negro) y Aramis Sánchez Ayala (Río Negro).