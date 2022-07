Semana de la Agronomía: invitan a participar de concurso fotográfico

Compartimos las bases del concurso fotográfico enmarcado en la Semana de la Agronomía, que organiza la Facultad de Ciencias Agrarias de UCU.

1- Concurso

Motivo: “Conmemoración de la Semana de la Agronomía”

2- Tema

“Atardeceres en el campo”. Las fotografías deberán concentrarse exclusivamente en el campo y sus atardeceres, pudiéndose además vincular el trabajo rural y su gente.

3- Participantes

El concurso se encuentra abierto a la participación de fotógrafos tantos aficionados como profesionales, alumnos y docentes de las facultades vinculadas a la actividad agropecuaria como el público en general, sin ninguna limitación que la de atenerse a las bases que a continuación se expresan.

Los participantes deben ser mayores de 18 años, debiendo acreditar este requisito presentando una fotocopia del DNI. La falsedad u ocultamiento de algún dato, hará incurrir en la exclusión del concurso.

Queda excluido de participar en este concurso el personal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay, afectado a la organización del mismo, como así sus familiares hasta el segundo grado de parentesco por afinidad y/o consanguinidad. También quedan excluidas las personas vinculadas familiarmente con los integrantes del jurado con el mismo grado de parentesco citado anteriormente.

4- Presentación de las obras

La participación en este concurso podrá hacerse efectiva mediante la presentación de fotografía en PAPEL COLOR o BLANCO Y NEGRO. El tamaño de las fotografías será de 30 X 40 cm. (con margen de tolerancia de 5 cm por lado), y deberán ser entregadas sin montar. Se aceptarán solamente fotografías directas, sin proceso; se permite el retoque digital a fin de realzar la obra artística, siempre y cuando no altere la esencia fotográfica de la imagen.

Las fotografías deberán ser inéditas y no podrán haber sido premiadas en un certamen y/o concurso anterior. Los concursantes deberán ser los autores legítimos de las imágenes y, en ningún caso, la organización se responsabilizará de las mismas en caso de copia, manipulación o vulneración de los derechos de autoría e imagen. Los participantes serán los únicos responsables legales por el contenido de las obras.

Cada autor podrá presentar hasta 3 (tres) obras. Las fotografías llevarán en la parte posterior, título y pseudónimo del autor. En sobre aparte, debidamente cerrado, en cuyo frente conste solamente el nombre y apellido del autor, colocar en su interior una hoja tamaño A4 con todos sus datos completos en letra imprenta (pseudónimo, localidad, dirección, teléfono, e-mail, documento, edad). También deberá contener el siguiente texto debidamente firmado por el participante:

“Mi participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases y condiciones y no generará derechos y/o indemnizaciones de ningún tipo o especie, y declaro, bajo juramento, que soy titular de todos los derechos intelectuales sobre la/s obra/s que presento, las cuales no han sido premiadas en ningún concurso o certamen anterior, ni tampoco han sido presentadas en otros aun pendientes de resolución”

Sólo las obras aceptadas serán las que compitan por los premios. El eventual rechazo de una obra no dará derecho a reclamo alguno.

5- Lugar de entrega

Las obras se entregarán personalmente o por envío a través de encomienda en:

– Facultad de Ciencias Agrarias – UCU

Erausquin 158 – Concepción del Uruguay CP (3260) – Entre Ríos.

En el sobre se deberá colocar:

“Convocatoria 2022 – Género Fotografía – Conmemoración de la Semana de la Agronomía”

6- Plazos

Las obras se presentarán y/o receptarán en los domicilios institucionales pre-indicados hasta la hora 20:00 del día jueves 29 de julio de 2022.

El jurado deberá expedirse el día lunes 1 de agosto a las 19 hs., labrándose a tal efecto el acto correspondiente, que será publicada en la página web de la UCU (www.ucu.edu.ar ) y demás medios de difusión.

El acto de entrega de premios y distinciones se llevará a cabo el día jueves 4 de agosto de 2022 a las 20:00 hs. en Aula Bari de la Universidad de Concepción del Uruguay (8 de junio 522 – Primer Piso).

7- Jurado

El jurado estará compuesto por reconocidos artistas plásticos, fotógrafos y un asesor académico, especialistas en temas agropecuarios; tendrá a su cargo la admisión y selección de las obras, premios y menciones a otorgar.

El jurado no podrá declarar desierto ningún premio, no habrá premios compartidos y, en todos los casos, cada premio se otorgará a una obra individual.

Las obras premiadas quedarán en poder de la organización y podrán ser utilizadas por la misma con fines publicitarios, mencionando títulos y nombre del autor, quien no recibirá retribución alguna por este hecho.

Los fallos del jurado son inapelables.

8- Premios

En el concurso se establecerán las siguientes distinciones:

1º Premio: $4500

2º Premio: $3500

3º Premio: $2000

9- Observaciones

Las entidades organizadoras y de asistencia técnica, podrán al máximo cuidado en la conservación de las obras, pero no se harán responsables por pérdidas o daños sufridos durante el tránsito y/o exhibición de las mismas, quedando en tal caso deslindada de toda responsabilidad sobre hurtos, pérdidas o daños parciales o totales de las mismas.

Las obras preseleccionadas y/o premiadas serán exhibidas la semana del 4 al 8 de agosto en los pasillos de la universidad, sin perjuicio de extender sus exhibiciones en los lugares que los auspiciantes soliciten por estricto orden de recepción de solicitud por parte de la institución organizadora y bajo estricta responsabilidad de los solicitantes por un término no superior a 15 días en cada caso, previa comunicación a los expositores.

Devolución de las obras aceptadas y rechazadas. Las mismas podrán ser retiradas dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del concurso. Vencido ese plazo, la organización dispondrá el destino de las mismas, sin derecho a reclamos por parte del autor.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU y el Espacio de Arte y Sociedad “Edelmiro J. B. Volta” y/o los auspiciantes, quedan facultados para realizar otras muestras de dichas obras y/o reproducirlas en tapas de libros o publicaciones en general, consignando en tales casos la identidad del autor y, si fuere posible, currículum vitae del mismo, sin derecho de reclamos por parte del autor de la obra y/o percepción de remuneración alguna por tal concepto.

Los participantes cuyas obras resulten aceptadas y/o mencionadas y/o premiadas autorizan también, sin límite de tiempo, a difundir sus nombres, imágenes y datos personales, en los medios y formas que los organizadores consideren convenientes, sin derecho a retribución alguna.

La organización se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en el presente reglamento.

La sola presentación de las obras en este concurso, implica por parte de los participantes, el conocimiento y aceptación del presente reglamento.