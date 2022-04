Semana Santa: las reservas en Entre Ríos ya superan el 90%

Entre Ríos se posiciona para Semana Santa como uno de los lugares predilectos a nivel país: faltando dos semanas, ya supera el 90% de reservas de alojamientos, en promedio, según indicaron desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET).

Las distintas localidades que tienen termas son las que se destacan, pero además la gastronomía, las actividades vinculadas al río y la naturaleza, hacen que la provincia se constituya en un atractivo fuerte para esta época del año. En este marco, se espera una gran afluencia de público proveniente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras. Y ante los anuncios de flexibilizar los requisitos sanitarios en la frontera con la República Oriental del Uruguay, hay expectativas de traccionar visitantes del vecino país, atento al cambio favorable para los uruguayos y que allá celebran la Semana del Turismo, en la que será feriado toda la semana.

No obstante, Leonardo Schey, presidente de la CET, aclaró a Uno que por el momento las medidas que facilitarían el ingreso de uruguayos a la Argentina fueron anunciadas pero todavía no hay una confirmación oficial y no hay tampoco una fecha certera de su implementación, aunque se estima que la próxima semana puede haber novedades. En este sentido, evaluó: “Las perspectivas serían buenas a futuro si se mantendría la apertura de la frontera con la flexibilidad que se anunció. Porque en realidad las reservas para Semana Santa están hoy por encima del 90%. Es una picardía haber perdido el turismo uruguayo por no implementar antes esta medida, ya que en vez de venir tres noches viene seis siete noches. Eso es lo que lamentamos: que en otros años en Entre Ríos hemos tenido la oportunidad de generar muchísimo más movimiento”.

Sobre este punto, señaló: “Si se sostiene la apertura va a ser bueno para el sector turístico entrerriano, obviamente por la facilidad que tienen los extranjeros para venir a vacacionar a nuestro país y a nuestra provincia en particular. Es muy conveniente para ellos y si se aplica esta apertura van a venir Semana Santa, aunque como va a ser muy sobre la fecha será en menor medida, o a hacer un turismo de excursionismo”.

En cuanto al elevado nivel de reservas que registran hoy los principales destinos turísticos entrerrianos, manifestó que las “expectativas son buenas” y explicó: “Semana Santa, igual que Carnaval, es una fecha con una gran posibilidad en Entre Ríos, y esto gracias a los municipios, a los intendentes y a los secretarios de Turismo locales que han puesto en valor todos los atractivos y la infraestructura turística para que sumar atractivos, articulando con cada dirigente de cada ciudad”.

También Sebastián Bel, vicepresidente segundo de la CET indicó que las reservas “vienen bien”, sobre todo en el caso de “la hotelería de mayor nivel y los complejos termales con alojamientos dentro”, y precisó: “Este tipo de alojamientos está cerca de un 100% de reservas; los hoteles de mayor categoría rondan el 90% y después quedan lugares en los de menor servicio. Eso se debe a que en Semana Santa el público que viaja destina un mayor gasto a los lugares para hospedarse y busca los mejores lugares. Pero a último momento también se completa todo con un público variado”.

Sobre la posibilidad de que llegue un mayor caudal de visitantes uruguayos los días previos a Semana Santa, expresó: “Históricamente destinos como Colón, Federación, Gualeguaychú, Concordia, trabajaban muy bien durante toda la semana por el público uruguayo. Hoy no tenemos altas reservas desde el Uruguay, pero si se confirma el anuncio de flexibilizar el ingreso, creo que vamos a tener un mayor movimiento turístico, indefectiblemente por el cambio, porque para ellos es mucho más barato consumir en Argentina”.

Fueron justamente estos anuncios los que impulsan hoy a los turistas del vecino país a averiguar si hay hospedajes disponibles para esa fecha en Entre Ríos. Una de las localidades que está recibiendo más consultas al respecto es Federación. Carlos Miller, el secretario de Turismo municipal, contó a UNO: “Las reservas ya rondan el 80% y tenemos muchas consultas, particularmente en estos días desde el Uruguay. Que no pidan más PCR, como se estima que va a pasar, es favorable para nosotros y la gente está llamando para preguntar valores, disponibilidad de lugares y demás”.

Gestionan un fondo para Impulsar las microrregiones

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) informaron a UNO que trabajan intensamente para “institucionalizar las microrregiones” de la provincia y avanzan en la gestión de un fondo para promover acciones que posibiliten afianzar esta propuesta. “Estamos trabajando fuertemente ya con la microrregión Tierra de Palmares”, dijo Leonardo Schey, quien confirmó que ayer viajó a Buenos Aires para concretar los trámites correspondientes con este fin, y destacó: “Esto va a traer grandes beneficios para todos en la región”.

A su vez, el dirigente remarcó: “Lo que estamos propiciando, ante la falta de acciones del Ministerio de Turismo provincial, es poder traccionar con las microrregiones más movimiento; que haya una meta integradora de las microrregiones y puedan tener algún fondo en común para poder llevar adelante políticas turísticas y trabajar en conjunto. Es una tarea que estamos haciendo desde la CET con los municipios que componen las diferentes microrregiones”.

Además de Tierra de Palmares, que es la microrregión con mayor trayectoria y logros en la provincia –integrada por localidades como Colón, Villa Elisa, Pueblo Liebig, entre otras–, existen otros proyectos, como Camino Costero Río Paraná, constituida por Pueblo Brugo, Hernandarias, Piedras Blancas, Puerto Algarrobo, El Solar y La Providencia; Salto Grande, integrada por Concordia, Federación y Salto (República Oriental del Uruguay) y se impulsan más, como la que promueve la pesca en La Paz y Santa Elena. En todos los casos, se presentan como un destino integrado, y esto potencia los distintos atractivos.