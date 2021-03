Seven de Madrid: Argentina alzó el título luego de vencer a Kenia

El seleccionado argentino de rugby seven obtuvo este domingo la consagración en el segundo Seven de Madrid disputado en la Universidad Complutense de la capital española. Fue ante Kenia, al que derrotó por 45-7 en el partido por el título.

Cerrando una actuación perfecta, el seleccionado argentino de rugby seven venció a Kenia en la final por el título. Repitieron la victoria obtenida durante la siesta española, aunque en este caso con mayor amplitud: 45-7. El certamen es preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio.



De esta manera, el equipo repitió el título obtenido una semana atrás ante el mismo rival (en esa ocasión lo venció por 21-14) y en la misma sede. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora ganaron en sus seis partidos encabezados por Marcos Moneta, la principal figura del equipo.



En la victoria por el título ante el seleccionado africano, los pumas seven consiguieron tries en las posesiones de Moneta (pisó el ingoal tres veces), Joaquín De la Vega (dos) y Rodrigo Etchart (también dos). Gastón Revol anotó ocho puntos desde la conversión de los tries y Fernando Luna sumó las últimas dos unidades para los 45 del combinado argentino.



Así fue el camino al título:

-Fase regular, 35-7 vs. España., 21-0 vs. Portugal., 31-5 vs. Chile. 28-0 vs. Estados Unidos. 36-19 vs. Kenia.

-Final: 45-7 vs. Kenia.