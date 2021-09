“Si no se puede mantener la distancia hay que seguir con el barbijo”

Especialistas indicaron que las medidas anunciadas este martes por el Gobierno en relación a la flexibilización de las restricciones “son acordes a los indicadores epidemiológicos” y alertaron que “hay que interpretar bien el tema de los barbijos, porque si no se sostiene la distancia adecuada hay que seguir usándolos”.

“Los indicadores son muy buenos en estos momentos, todavía no hay señal de rebrote por Delta y lo que único que se observa es un efecto muy notorio del avance de la vacunación, que mejora todos los indicadores y en ese contexto ir retomando actividades es posible”, indicó a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga

No obstante, el investigador alertó que “la novedad que tiene que ser bien interpretada porque puede llevar a confusión es la no obligatoriedad del uso de barbijo pero la medida dice explícitamente que esto se puede hacer en la medida que no se esté cerca de las personas”.

“Tiene que quedar claro que si uno está a más de dos metros de una persona al aire libre el riesgo es muy bajo; ahora si uno está todo el tiempo cruzándose con personas y o parándose a hablar con alguien se tendría que estar poniendo y sacando el barbijo y probablemente eso no suceda y ahí hay un riesgo”, sostuvo.

En el mismo sentido, la médica internista Mariana Lestelle señaló a Télam que “las medidas están basadas en los indicadores epidemiológicos que se toman, que son la incidencia de casos cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días y lo que se denomina la razón, que debe ser menor a 1.2”

“Todo esto es dinámico, lo que se abre ahora porque esos indicadores están bien están sujetos a modificación conforme varíen estos marcadores; si se disparan los casos, habrá que volver para atrás”, sostuvo.