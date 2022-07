La Justicia sigue sin poder corroborar la identidad del detenido

La Fiscal Federal Josefina Minatta mantuvo comunicación con la radio pública esta mañana y allí brindo algunos detalles sobre la causa que investiga al supuesto ciudadano iraní que se encuentra detenido hace algunas semanas en la UP4.

Si bien la causa es de carácter reservada, la Fiscal pudo precisar algunos detalles y dijo «hemos tenido varias medidas de prueba, hoy justamente el Juzgado liberó algunas, todavía estamos en proceso de identificarlo, porque el mayor problema que tenemos en esta causa es que los países por los que él dijo haber transitado, no lo tienen registrado con ningún pasaporte».

Consultada sobre la disposición que tiene el hombre sobre la investigación, Minatta destacó que «no tiene una predisposición reticente, con la traductora se pudo comprender perfectamente bien, solo que no estamos pudiendo corroborar su versión de los hechos».

Respecto a su nacionalidad, la magistrada dijo «él habla farsí y dice ser iraní, pero Irán no nos responde sobre su identificación y no tenemos forma de corroborarlo, no sabemos a qué país pertenece», y agregó «es una persona con una preparación media, se inclina en una conversación religiosa, no tiene una personalidad destacable, y no tiene familiares en Argentina».

Por otro lado, sobre su situación procesal, la Fiscal aseguró que «por el momento el Doctor Seró dispuso su detención preventiva sin plazo de finalización, no obstante es muy difícil mantener a una persona tanto tiempo con una prisión preventiva, más que nada en un delito tan leve como es el uso de documentación de otra persona. En general cuando se conoce la identidad de la persona, y tienen arraigo, se los deja en libertad, pero en este caso es diferente porque no podemos corroborar su identidad, no tiene arraigo, no tiene domicilio en la República Argentina y no tenemos manera de garantizar que él vaya a continuar sometido al proceso».

«Se están haciendo medidas de pruebas y por supuesto que tomando los recaudos en razones de seguridad para poder identificarlo, si podemos corroborar que no hay ningún riesgo él merece ser liberado», aseguró Minatta.

Finalmente respecto al estado puntual de la causa, la Fiscal aseveró «ahora estamos en etapa de plena investigación, se han dispuesto nuevas medidas de prueba, y hemos hecho varios pedidos a las Cámaras Federales de Salta y La Rioja, porque él estuvo en esos lugares, a ver si le hicieron algún tipo de causa». Seguidamente añadió «sabemos que intervino migraciones en La Rioja y que le tomó las huellas dactilares».

«Cuesta reconstruir la ruta porque el dijo haber ingresado a tales países en una fecha precisa y con tal documentación pero esos registros no existen», concluyó la Fiscal Federal Josefina Minatta.