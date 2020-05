Sindicato de la Alimentación: “Tres Arroyos cobró el subsidio y dejó a 50 personas sin trabajo”

“Han dejado afuera hasta el momento a entre 40 y 50 contratados que hace un año y medio que trabajaban en la planta”, señaló el Secretario general del Sindicato de la Alimentación de la ciudad que denunció maniobras para confundir a los trabajadores.

La Prensa Federal dialogó ayer con Fabián Jurado, secretario general del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay quien se refirió a la situación de la planta La China de Granja Tres Arroyos: “Lamentablemente intentan ocultar el hecho de que se cortaron entre 40 y 50 contratos de trabajadores. Un delegado suplente que no tiene representatividad para hacerlo, salió a buscar protagonismo y a confundir a los trabajadores”, señaló Jurado en relación a declaraciones de Maximiliano Zalazar quien afirmó que los “despidos” en Tres Arroyos en realidad se trataba solamente de 19 contratos de personas que cubrieron vacaciones por tres meses.

Jurado señaló que en una reunión virtual de la Regional de C.G.T. realizada el lunes 20, fue abordado entre otros temas, la situación que se ha presentado en la planta local de la firma Granja Tres Arroyos S.A., más precisamente en la planta La China: “no se les ha renovado el contrato a algunos trabajadores, lo cual produce un grave problema a ésas familias, más aún en los momentos que se viven en el plano mundial, cuando hablamos de desempleo con la pandemia como agravante”, señaló.

Desde la Regional local de la CGT enviaron un comunicado donde señalan: “repudiamos tal actitud, calificándola como fría, inhumana y fuera de todo contexto, cuando una y otra vez se intenta demostrar a la sociedad uruguayense que la empresa se encuentra presente colaborando para dar pelea a esta crisis sanitaria que vivimos; a los responsables les decimos que esa pelea se da también sin dejar sin trabajo a compañeros que tienen detrás a una familia”.

En tal sentido, también señalan que “tales bajas no han sido producto de la caída en la producción, por el contrario tales bajas se producen con un único objetivo, el de querer demostrar que la planta no está trabajando como debería, lo que no es real, ya que diariamente se envían equipos cargados con pollos a plantas vecinas como lo son Beccar y Serviave, o en un caso peor a otras plantas de la firma como lo son las de Capitán Sarmiento y Pilar”.

En números reales, desde el Sindicato de la Alimentación señalan que “en la planta La China se procesaban diariamente 212.000 pollos, producción que ha sido reducida de exprofeso a 190.000, todo esto es muy llamativo, ya que se produce en momentos de la discusión paritaria del convenio avícola (nº 724/15) y cuando la empresa ha recibido la ayuda del gobierno para el pago de salarios (ATP), más aún cuando los requisitos para acceder al pago de hasta el 50% del salario incluyen por un lado, que los trabajadores deben estar inscriptos en una rama que haya estado afectada por las medidas del aislamiento social; por el otro, las empresas deben haber experimentado una facturación de hasta el 5% nominal positivo, si se compara el periodo 12 de abril al 12 de mayo de 2020 con el mismo periodo del 2019”.

Desde la CGT finalizan el comunicado señalando que “nos solidarizamos en primer lugar con las familias afectadas y seguidamente con el Sindicato de la Alimentación, el que viene denunciando estas maniobras que nos afectan a todos, por ser parte de una Argentina que con los trabajadores y empresarios responsables saldrá adelante. Defendemos los puestos de trabajo a rajatabla, pero jamás aceptaremos el accionar de los poderosos atropellando trabajadores”.