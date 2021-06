Skate, deporte y comunidad: “Para mí, el skate significa un reto de superación todos los días”

Ariana tiene 21 años, y anda en skate, y así describe el ser parte de no sólo un deporte que ahora es olímpico, sino de una comunidad que crece día a día. El 21 de junio fue el Día Internacional del Skate y ‘patearon’ para visibilizar su realidad. La historia en primera persona

El skate es una práctica deportiva y cultural en permanente expansión en América Latina, en Argentina y Concepción del Uruguay no es ajena a esa realidad. Aún así, en ciudades como La Histórica no es tan conocido su desarrollo, el entramado social y todo lo que conlleva el skateboarding a nivel social, cultural y deportivo.

Es por esto, que el pasado 21 de junio con motivo de celebrarse el Día Internacional del Skate, las chicas y chicos que comparten esta práctica decidieron hacer una ‘pateada’ – léase una salida en sus patinetas- por la zona céntrica de la ciudad para visibilizar su práctica. Allí, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de variadas edades hicieron demostrativo su talento, y ganas de seguir haciendo de esta comunidad deportiva un espacio de crecimiento profesional.

Pero ¿qué es el ‘ser skater en Concepción del Uruguay? Te contamos.

En primera persona

“Hace casi un año que ando en skate. Lo conocí gracias a la fotografía, fue lo que me llevó a eso: tengo unos amigos que andan en skate, ellos empezaron a traer las rampas a la plaza de La Concepción que queda a la vuelta de mi casa, y empecé a ir a hacer unos videos y fotos, y cuando me adentré en lo que es el skate, me encantó, me enamoré, me subí a una tabla, me puse a andar y no me bajé más”, cuenta Ariana Tamburlini a La Prensa Federal, y agregó: “Luego los chicos me fueron regalando y donando algunas cosas y me armaron mi primera tabla”.

Lo que representa el skate para Ariana, y seguramente también para muchas y muchos más, es un deporte asociado a una forma de vida. Ella nos cuenta: “Para mí el skate significa un reto de superación todos los días. Es meterse algo en la cabeza y no parar hasta conseguirlo, una meta que te ponés en la cabeza: ‘quiero bajar una prueba ‘y practicar, practicar hasta conseguirlo; y no importa las veces que te caigas te vas a volver a levantar y lo vas a volver a intentar hasta que esto salga, sea tuyo y parte tuyo y eso va de la mano con la vida de uno mismo”.

“Cuando te proponés algo en la vida, es de la misma manera”, indicó.

‘Patear’ para visibilizar

“La movida del 21 de junio fue que con las chicas y los chicos que andamos en skate nos juntamos cada tanto y proponemos ideas de cosas que podamos hacer desde nuestro lugar para visibilizar y expandir el skate en Concepción del Uruguay principalmente, y también venimos generando otras cosas como venta de alfajores y otras cosas para juntar plata y que esto siga creciendo”, contó Ariana y agregó: “Aprovechamos el 21 porque es el Día del Skateboarding y justamente queríamos visibilizar, festejar nuestro día, tal como se hizo en todo el país, y en otros países”.

Crece el skate

“El año pasado había menos skaters activos, y cuando descubrimos el playón del barrio La Concepción nos volvimos a concentrar y juntarnos en ese lugar, y se volvieron a sumar muchos chicos, tanto que ya andaban antes como nuevos como yo”, contó la joven y añadió: “ Y la verdad es que hoy en día somos muchísima gente que andamos en skate. Todas las semanas vamos al playón. Seguro que no vamos todos el mismo día, pero a medida que cada uno va pudiendo nos vamos acomodando y vamos al playón”.

“De las edades te puedo decir que hay de niños de cinco años, hasta chicos de 20, hasta gente más grande: de 40 años y más de 40 años. Y también hay gente aún más mayor que no necesariamente andan ya en skate sino que acompañan la movida, están con nosotros: sigue la cultura, la amistad, el skateshop, que va todo de la mano”, relató.

Consultada sobre cómo se organizan actualmente, Ariana contó: “con el tema de playón lo que hacemos es así: tenemos un grupo de whatsapp y ahí todos los días alguien pregunta para ir. No tenemos horarios, pero nos vamos organizando cada día horarios para ir. En el playón tenemos dos barandas y una rampa amarilla que las atamos con candado, y en mi casa tenemos unas bases que armaron los chicos con plata que juntamos entre todos y la vienen a buscar para llevar al playón”.

-Está la que es conocida como la plaza del skate, ¿qué ha pasado con esas rampas?

– “Las rampas están deterioradas, y se generaban conflictos: al ser un parque que comenzó a llenarse de familias, muchos niños se terminaban metiendo en la pista, se generaban choques y los padres se enojaban, y se volvió un lugar conflictivo.

Otro problema es que los que andan en bicicletas, los ‘bikers’ usaban la pista, y esa pista no soporta el peso de las bicicletas para las pruebas que hacían, y eso también hizo que se rompiera el skatepark. Y bueno, la idea sería que hubiera un lugar vallado, exclusivo para el skate y que no se vuelva a repetir la historia”.

-¿Y cuál es el pedido ahora?

– “Hoy en día lo más importante y primordial que necesitaríamos es un espacio físico, lo demás se va construyendo en el día a día. Nosotros con lo que tenemos nos arreglamos. En el playón tenemos barandas, y las rampas móviles, que si bien si es un gasto tener que llevarlas y traerlas en un flete y demás, y no saber si en el playón va a venir la Policía a echarnos como ya ha pasado alguna vez por ser un espacio público; necesitamos un permiso para ubicarnos ahí; pero a la vez no lo tenemos.

Esa sería la dificultad: llegar a la gente y hacer ver lo que realmente el skate: no es solamente estar en patineta y romper todo como mucha gente piensa. Es un deporte olímpico, es un espacio de aprendizaje y superación, que lleva un crecimiento personal increíble. Trae también la amistad, el compartir, la solidaridad, se forma un ambiente muy bueno. Te hace muy bien a la salud física, mental y emocional, que es lo más beneficioso de este deporte.

Para mí lo más importante de tener una pista de skate es el crecimiento y el progreso que se va dando a medida que uno va entrenando, porque no es lo mismo estar entrenando en un playón con todo lo que te contaba, que con una pista con obstáculos, escaleras, y con las que se pueda ir avanzando en el deporte todos los días un poco.

Y también creo que acá en Concepción hay varios chicos que tienen no solamente ganas sino mucho potencial en el skate, y dándoles una pista con un poco de nivel, llegarían mucho más lejos”.

Un espacio para la igualdad

No solamente se impulsa el continuo crecimiento, sino que además buscan incorporar herramientas para todas las personas que quieran acercarse y aprender. Y en búsqueda siempre de la igualdad, es que las mujeres también se hacen lugar en el skate.

“Para noviembre estamos organizando traer un proyecto que se llama: proyecto 5050; que está ya en marcha y es de chicas que realizan una capacitación para mujeres donde te enseñan cosas como armar rampas, o algunas técnicas relacionadas al skate, a qué hacer ante lesiones, como prevenirlas, y ocupar lugares dentro del skate que generalmente están ocupados por varones, teniendo en cuenta que antes se consideraba solo un deporte para varones y luego se empezaron a sumar las chicas”. “Estas chicas son de Córdoba, hacen encuentros en distintos puntos del país, el último fue en Tucumán. Y uno de los chicos la conoce a la organizadora del proyecto y se dio la posibilidad de que se haga en Concepción del Uruguay en noviembre, y estamos organizando eso. Es increíble para las chicas y nuestro crecimiento”, adelantó Ariana.

Por último, la skater indicó: “Invito a todos los que quieran acercarse: chicos, chicas, grandes, jóvenes, niños, que prueben el skate. Vencer el miedo, animarse, es increíble”.

“No hay barreras, cualquiera es bienvenido. Somos una comunidad. Aguante el skate, es un amor increíble”, concluyó.