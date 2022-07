Solicitan colaboración para la cirugía de un hombre uruguayense

Familiares y amigos de Rodolfo Pierre abrieron una caja de ahorros para poder recaudar el dinero necesario para afrontar los gastos de una cirugía.

El uruguayense Rodolfo Pierre, «está pasando por un momento muy delicado con su salud, para lo cual se está realizando estudios de alta complejidad, y preparando para una cirugía compleja», asegura su familia.

«Luego de varias demoras para ser atendido en el Hospital Justo José de Urquiza, por un problema en su vesícula hace dos años, logró ser operado en marzo del 2022 pero ya de urgencia, ya que su estado de salud se agravó y la cirugía se complicó», detallan.

Durante los dos años en los que tratado paliativamente, consumió medicación proporcionada por sus médicos, que derivaron en otras patologías más graves, como una «úlcera sangrante que desencadenó en el posoperatorio en hemorragia profunda en su domicilio, que llevó a una nueva internación, con intervención policial (fueron los que lo asistieron en su domicilio, llamaron a la ambulancia, y desde donde radicaron denuncias en Tribunales, donde se abrió una causa por abandono de persona)», explican.

«Hoy 08/07/2022 sigue la misma situación y su salud cada día está más deteriorada, al punto de estar con un peso de 43 kg, totalmente anémico, defensas bajas, sin poder comer, dado que su píloro está cerrado gracias a la úlcera y por lo tanto su alimento no puede circular, así que se acumula en su estómago, no hace digestión y todo lo que ello acarrea. Le hicieron una biopsia, la cual debió asistir a un médico particular pagar consulta y también el estudio, el cual no dio sus frutos porque al estar el estómago lleno no se pudo llegar a un diagnóstico certero», informaron.

Es por ello que se decide abrir una caja de ahorro en Banco Santander de nuestra ciudad, a nombre de su esposa, dado que Rodolfo no está en condiciones de hacer trámites y gestiones, para así poder recaudar fondos para los estudios, medicación y para la cirugía.

Quienes deseen colaborar, podrán hacer sus aportes en la siguiente cuenta bancaria a nombre de Angélica Rosa Ester Sbárbaro. Banco Santander, Caja de ahorro: 378-342234/8 CBU: 0720378588000034223486 Alias: COMICO.PERSA.ALTURA