Son 14 los grupos de riesgo que vacunarán contra el Covid: instan a anotarse

El Ministerio de Salud amplió la población objetivo a vacunar contra el coronavirus. Se puede registrar la voluntad de recibir la dosis vía web. Los pacientes deben contar con indicación médica al recibir la vacuna. Los detalles.

Mientras se completa la inmunización a población mayor y otros grupos priorizados, en los últimos días se comenzó a aplicar la vacuna contra la Covid-19 al grupo de personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, quienes deben contar con indicación médica para recibir la vacuna.

Días atrás el Ministerio de Salud de la Nación amplió la población objetivo a vacunar contra el Coronavirus e incorporó a pacientes oncológicos; a quienes tengan tuberculosis activa; y a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo Síndrome de Down.

Por su parte, la provincia de Entre Ríos ya comenzó a inocular a los grupos contemplados en dicha actualización, por lo cual se insta a la población comprendida en este grupo (personas entre 18 y 59 años, con factores de riesgo) a que realice la inscripción para poder planificar los operativos de forma ágil y segura para todos.

Una cuestión que no se debe perder de vista es que todas las personas registradas para recibir la vacuna en virtud de sobrellevar alguna de las patologías crónicas comprendidas en la campaña, al momento de acudir a recibir la aplicación deben presentar certificado expedido por el médico de cabecera o especialista, el cual queda archivado. En este sentido, se prevé la realización de auditorías específicas para evitar posibles complicaciones como la presentación de certificados apócrifos.

Dónde registrarse

Se puede registrar la voluntad de recibir la vacuna vía web (ingresando en https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E) donde, en el apartado “Condiciones de salud” se debe indicar este grupo poblacional (grupo de riesgo entre 18 y 59 años), y allí se encuentran listadas todas las patologías de riesgo prevalente comprendidas en el plan de vacunación.

Los datos asentados tienen carácter de declaración jurada

Además, desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cartera se informó que, en el marco del Plan Rector de Vacunación contra SARS- COV-2 (Covid-19) Resolución N° 4693/2020 MS y Decreto N° 2477/20 MS, los datos consignados en la Plataforma: https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E, dispuesta para la inscripción de quienes manifiestan su voluntad de ser vacunados, revisten calidad de declaración jurada.

La no observancia correcta de los datos invocando patología inexistente por parte del inscripto con la finalidad de ser priorizado en la vacunación lo hará pasible de las acciones legales y penales que correspondieren a fin de que se investigue dicha conducta.

Se deja aclarado también que al momento de presentarse al turno para recibir la vacuna deberá presentar sin excepción certificado médico original de profesional médico tratante que certifique la patología denunciada en el formulario de inscripción. El no cumplimiento de dicho requisito dará derecho a la reprogramación del turno dentro de un plazo aproximado de los 10 días hábiles, a fin de que el interesado cumplimente con la obtención y consecuente presentación del certificado médico que acredite la patología declarada.

Grupos comprendidos

A partir de la ampliación, la recomendación de vacunación para el grupo de personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo se actualiza de la siguiente forma:

– Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente).

– Obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40).

– Enfermedad cardiovascular: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar.

– Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica)

– Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave.

– Cirrosis.

– Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral.

– Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

– Personas con discapacidad que residan en hogares, residencias y pequeños hogares.

– Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “activa” (menos de 1 año desde el diagnóstico; en tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; y enfermedad en recaída o no controlada).

– A los pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico se recomienda recibir el esquema completo de vacunación (dos dosis) al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación (según corresponda).

– Personas cursando tuberculosis activa (caso nuevo o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses).

– Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión del virus; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria.

– Personas con Síndrome de Down, priorizando inicialmente a aquellos mayores de 40 años, en quienes se ha evidenciado un aumento sustancial de la mortalidad por Covid-19 respecto de otros grupos etarios.

Las últimas recomendaciones surgen en función del riesgo aumentado de enfermedad grave o muerte por Covid-19. No obstante, teniendo en cuenta este riesgo, aunque se reciba la vacunación se sugiere sostener fuertemente la recomendación de extremar las medidas de cuidado y protección.

