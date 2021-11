Stratta destacó la labor de las mujeres emprendedoras

En el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, la vicegobernadora Laura Stratta valoró el trabajo de todas ellas y destacó el acompañamiento del Estado. Este miércoles visitó el taller de María Alejandra Asensio, diseñadora y artista textil de Paraná.

“Hay un Estado presente que acompaña a las y los emprendedores de nuestra provincia. Creemos fuertemente en la economía social como una herramienta para abrir puertas y generar oportunidades”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta destacando a las mujeres emprendedoras que este 19 de noviembre celebran su día.

En este sentido, Stratta ratificó la importancia de continuar “fortaleciendo la economía social, que es la economía con rostro humano, es un eje de las políticas públicas que venimos impulsando y tienen que ver con un proyecto de provincia que encabeza el gobernador Gustavo Bordet”. Y añadió: “El gobierno entrerriano sigue apoyando el emprendedurismo, los espacios de comercialización y el comercio justo, generando un círculo virtuoso”.

Por último, la vicegobernadora saludó a todas las emprendedoras en su día. “En cada rincón de nuestra provincia hay mujeres que se encuentran y tejen redes de solidaridad, proyectan, crean con perseverancia y con mucho amor. A todas ellas les deseo un feliz día”, dijo tras agradecer a María Alejandra Asensio por el cálido recibimiento valorando “su empuje y la forma de producir de manera sustentable”.

Fuerza creativa

Maria Alejandra Asensio, emprendedora, diseñadora, tejedora y artesana de Paraná. A través de la marca Telar del Río plasma su creatividad y saberes en prendas con una impronta regional.

“De todas las cosas que soy, ser emprendedora me ha conectado con esta fuerza creativa de poder llevar adelante mis propias ideas, gestionarlas y realizarlas. ¿Cómo?, siempre con otro. Si algo siento y algo me gustaría compartir hoy es que no podemos hacer nada solos ni solas”, expresó Asencio al tiempo que agradeció la visita de la vicegobernadora a su taller.

“Si bien las mujeres tenemos esas fuerza maravillosa de resiliencia y de salir adelante y de generar comunidad. Creo que también tenemos que formarnos, asociarnos y saber que el trabajo con otro siempre es más fácil y mucho más productivo y nutritivo”, aseveró.