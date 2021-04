Stratta inauguró la edición 2021 del Senado Juvenil

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó el acto en el recinto de la Cámara alta. Estudiantes y docentes lo siguieron en vivo y en directo por el canal YouTube de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Bajo el lema ‘Participar para transformar’, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, dejó oficialmente inaugurada la nueva edición del programa educativo del Senado Juvenil Entrerriano. El acto se realizó este viernes en el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia con la presencia del titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller; el subsecretario de Modernización, Mariano Maffei; la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ullman; y la presidenta del Senado Juvenil edición 2020, Sabina Valdiviezo. Participaron además las autoridades de la Cámara alta, Leonardo Centurión, prosecretario y Roberto Cabeza, secretario coordinador.

Las y los legisladores provinciales y directores departamentales de escuelas de la provincia se conectaron mediante videoconferencia. En tanto, docentes, alumnas y alumnos de distintas localidades entrerrianas siguieron la actividad en vivo y en directo por el canal YouTube de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Promover el diálogo

En la apertura de la ceremonia, la vicegobernadora recordó que el programa educativo Senado Juvenil tiene 29 años en la provincia de Entre Ríos y que año a año se fue afianzando para construir lazos fuertes con la sociedad, y en particular con las y los jóvenes. “Si hay un desafío que siempre tiene la política es el de abrir las puertas y poder desarrollar la capacidad de escucha, de empatía y entender que hay diversos temas, ejes y problemáticas que forman parte de las agendas de los jóvenes, y que sin estas instancias no podríamos escucharlos y no las podríamos encarnar o transformar en políticas públicas”, sostuvo Stratta.

El lema de la edición 2021 del Senado Juvenil Entrerriano es ‘Participar para transformar’. “Nosotros creemos que las y los jóvenes tienen para decir, protagonizar, participar y transformar”, afirmó Stratta al tiempo que indicó: “Este año apelamos a la participación entendiendo que es necesaria para poder transformar nuestra realidad que muchas veces duele y nos interpela”.

Para Stratta, el Senado Juvenil es “el mejor espacio” porque es un ámbito donde “se debate y se fortalecen las ideas de la democracia, y la fortaleza que tiene la democracia es el diálogo y la democracia se afianza en la política; y la política es la única que repara y transforma”, aseveró.

En otro tramo de su discurso, Stratta comentó que el gobernador Gustavo Bordet, quien este año no pudo estar presente en el recinto, envió saludos a las y los jóvenes, destacando la importancia de “la participación ciudadana y los valores de promover el diálogo sano, de animarnos a debatir nuestras ideas pero haciéndolo con mucho respeto para el que piensa diferente”, señaló.

Luego, la vicegobernadora contó que este año se hizo una modificación al Reglamento del Programa del Senado Juvenil, incorporando la perspectiva de género y lenguaje inclusivo en la redacción de los proyectos. “Creemos que construir una sociedad mejor y más igualitaria requiere de estos gestos y acciones”, opinó al respecto.

Por último, Stratta dijo sentirse “feliz” por estar encabezando el acto de hoy y destacó la presencia de Sabina Valdiviezo, presidenta del Senado Juvenil edición 2020. “Ella representa a los 138 proyectos que se presentaron el año pasado en un contexto de pandemia, y que logramos hacerlo porque todos y todas entendimos que nadie se salva solo y porque es necesario trabajar colectivamente”, aseguró la vicegobernadora tras dejar oficialmente inaugurada la nueva edición del Senado Juvenil.

La mirada de lo nuevo

El presidente del CGE, Martín Müller, al hacer uso de la palabra, expresó: “Es una enorme alegría estar inaugurando un nuevo período del Senado Juvenil, una instancia que para nosotros es de una enorme importancia porque es la más importante herramienta que tenemos dentro del sistema educativo para darle voz y escuchar a nuestros jóvenes, que son el objeto y el destinatario principal de todo lo que hacemos diariamente desde el gobierno provincial y desde CGE”, subrayó.

“Quiero saludar a las y los senadores, a nuestros directores departamentales que nos acompañan virtualmente y que son una pieza clave en todo este hermoso proyecto porque son quienes trabajan en cada uno de los departamentos con nuestras escuelas, incentivando a la participación y al compromiso de los estudiantes”, manifestó el funcionario provincial.

Para Müller, el Senado Juvenil es un espacio en donde las y los estudiantes “tiene la posibilidad de canalizar ese compromiso y muchas de esas ideas e inquietudes que tienen en su realidad local o generacional puedan ser volcadas en proyectos concretos y realizables que muchas veces en el mundo de los adultos y principalmente a nosotros los funcionarios nos interpelan y nos ayudan a pensar políticas que transformen la realidad”, sostuvo el titular del CGE tras añadir: “En este contexto crítico que atravesamos, esa mirada de lo nuevo que traen los jóvenes es sumamente necesaria que esté presente en las políticas públicas que implementamos”, concluyó.

Durante la actividad, también hicieron uso de la palabra, la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ullman; la senadora Esther González (Feliciano- Frente Justicialista); y los senadores Marcelo Berthet (San Salvador -Frente Justicialista) y Gastón Bagnat (Victoria- Cambiemos).

El Programa

El Senado Juvenil Entrerriano es un programa educativo no formal, que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos, y brinda a las y los estudiantes de la provincia la posibilidad de actuar en el rol de senadores no electos, aprendiendo y poniendo en práctica el ejercicio democrático de nuestro sistema de gobierno. Para más información o consultas, visitar la página web http://www.senadojuveniler.gob.ar/ o enviá un mensaje a las redes sociales.