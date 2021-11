Stratta: “Tenemos que avanzar en un sistema de protección para lograr una vida libre de violencias”

Lo dijo la vicegobernadora Laura Stratta durante la presentación de avances del proyecto de investigación de abordaje integral en torno a situaciones de violencia de género.

Se trata de una iniciativa conjunta entre el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER y el Hogar “La Delfina” de Villaguay.

La actividad se desarrolló este viernes en el Centro Cultural La Vieja Usina, de Paraná. En el panel expusieron Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación; Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); y Mariana Dimotta, coordinadora del Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia “La Delfina” del municipio de Villaguay. Luego, se desarrollaron los ejes de la investigación en torno a sus objetivos y primeros avances del trabajo en conjunto.

El cierre estuvo a cargo de la vicegobernadora Strata, quien al hacer uso de la palabra, manifestó: “Es un gusto inmenso estar hoy acá presentando una síntesis de un camino que venimos recorriendo en articulación interministerial y en conjunto. Es poder pensar nuestras prácticas, tener un espacio para mirarnos, ver dónde estamos para saber cómo seguir caminando”, resaltó.

En este sentido, Stratta mencionó que en el marco del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, esta fecha “nos vuelve a interpelar y a quienes tenemos responsabilidades de gobierno, nos tomamos este tiempo y lo hacemos con rigurosidad, porque tiene que ver con la vocación del Estado de poder avanzar en un sistema de protección que dé respuestas. Y que estas respuestas no sólo tienen que ver con la inmediatez y la urgencia, para lo cual fueron creados los hogares, sino también con proponer un modo de acompañar a las mujeres y a sus hijos, hijas e hijes, para que puedan tener una vida libre de violencias”, remarcó.

En un tramo de su exposición comentó que este jueves visitó el Hogar Inés Londra de Paraná, un espacio que aloja y protege a mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Allí recorrió la huerta que iniciaron las talleristas durante la pandemia, experiencia que está vinculada a la economía social y al cuidado de la tierra, que además, es un ámbito terapéutico y de contención.

Seguidamente, dijo que “para poder construir una provincia que sea mejor cada día, necesitamos de políticas públicas que puedan acompañar ese deseo y esa vocación. Y generar un sistema de protección integral requiere de instituciones fuertes, sólidas y que puedan mirarse y mejorar en función a las demandas”, sostuvo la vicegobernadora.

Asimismo, valoró la decisión del gobernador entrerriano de poner estos temas en la agenda pública. Mencionó el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género; y celebró que desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, también esté revisando sus leyes.

Por último, Stratta expresó: “Quiero agradecer a todas y a todos por estar hoy acá. Sin el esfuerzo colectivo, sin la decisión política del presidente Alberto Fernánez y del gobernador Gustavo Bordet en la provincia, no podríamos hacerlo posible”, concluyó.

Compartir saberes y reflexiones

Por su parte, Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, puso en contexto los avances de la investigación conjunta tras recordar que el puntapié inicial de esta iniciativa se concretó el 27 de mayo pasado entre la Vicegobernación de Entre Ríos y UADER cuando rubricaron un convenio marco de colaboración para profundizar políticas de género en la provincia. “Un poco la idea que nos vinieron a compartir y a actualizar los equipos es cómo es el abordaje del dispositivo de La Delfina y cómo estos modelos pueden llegar a tener alguna significación algún impacto para disminuir determinadas situaciones como la reincidencia o este modelo tan interesante que trae Villaguay que es el trabajo con los agresores”, resumió la funcionaria tras destacar el trabajo articulado y el rol de la universidad.

El compromiso de la UADER

A su turno, Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencia de la Vida y la Salud, expresó: “Agradecerle a la vicegobernadora no sólo por contactarnos y ponernos siempre en agenda para esta actividad y otras tantas que venimos desarrollando. Nos llena de alegría y orgullo tener tantas actividades con la Vicegobernación, pero por sobre todo por el fuerte trabajo territorial”. Y agregó: “En este caso particular de esta actividad, está impregnada de proceso investigativo, necesario nos da la posibilidad, con rigor científico, datos organizados y sistematizados podamos, de evaluar una política pública y por qué no, generar otras”.

Luego, habló del compromiso de la Universidad y la importancia de “seguir construyendo juntos y potenciando acciones”.

Presencias

Participaron de la jornada de trabajo, Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos; Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER; y Mariana Dimotta, coordinadora Hogar La Delfina. Además estuvieron presentes Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Gènero y Diversidad de la Provincia; funcionarias y funcionarios provinciales, autoridades municipales, de la UADER; y equipos de distintos Hogares de la provincia.