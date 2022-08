Subsidios: qué electrodomésticos consumen más energía y cómo calcularlo

Luego que se anunciara el nuevo esquema de subsidios para la energía eléctrica y el gas, muchos se preguntaron, cómo se puede bajar el consumo de energía con los electrodomésticos. Cómo calcularlo.

Aquellas personas que deseen mantener los subsidios de luz tras la segmentación tarifaria, no podrán consumir más de 400 kW/h por mes. El ingeniero electricista y profesor de la UTN José Stella brindó algunos consejos para consumir menos energía con los electrodomésticos.

El ingeniero contó que calcular los 400 kW/h por mes es muy difícil para cualquier mortal, ya que hay varios factores a tener en cuenta. “La potencia es la caída de tensión, mal llamada voltaje y la corriente que pasa, esos elementos (por ejemplo, una pava eléctrica) tienen una W que significa vatio, a eso vos lo multiplicás por el tiempo que funciona y te da vatio hora”, explicó. Debido a que esta última es una unidad chica se divide por 1.000 y da kW/h.

Si se busca cumplir con este tope de energía habría que llevar un registro. Según Stella, si se suma el consumo de las lámparas led está todo bien, el tema está que por ejemplo con la heladera ya que las personas desconocen cuándo arranca y cuándo para y ya no se puede controlar el consumo. “Si yo ya estoy conectado a la empresa de energía o a alguna cooperativa eléctrica, ya en la factura me dice cuánto por mes está consumiendo”, contó.

“Si vos no te pasás de los 800 kW/h por bimestre vos decís “todavía voy a seguir dentro de los subsidios” pero tengamos en cuenta que es por ahora. Seguramente el año que viene ese 400 kW/h puede llegar a bajar. En general, la mayoría de los santafesinos está dentro de los 800 kW/h”, reveló el profesor de la UTN.

“Es muy probable que aquel grupo familiar con dos hijos y que tengan dos aires acondicionados o tres aires acondicionados se pasen de los 800 kW/h”, dijo el entrevistado.

El hecho de que la quita de subsidios en esta época del año también fue analizada: “Los estudiosos saben que vos estás dejando de consumir gas porque los días están más agradables y no necesitas gas para calefaccionarte y tampoco necesitás prender el aire acondicionado para refrigerarte entonces tu consumo eléctrico tampoco va a ser alto“. Para el ingeniero, cuando suba la temperatura y se arranque a usar el aire acondicionado, en enero y al estar sin subsidio, aquel que no se inscribió o al que se lo quitaron va a tener un aumento, así también como la persona que tiene subsidio.

En lo que respecta a los viven solos, el experto indicó que estás personas no deberían pasar el tope de 400 kW/h, aunque depende del consumo que se haga.

“Por cada kW/h que yo me ahorro en mi casa aguas arribas (en los transformadores, la generación de energía) representan 3,3 kW/h, podrías ahorrar entre el 30 y 40% de electricidad. Es un impacto tremendo desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente ambiental”, manifestó Stella a UnoSantaFe.

El profesor reveló que aquellos electrodomésticos que cuentan con una lámpara siguen consumiendo energía cuando están apagados y enchufados.

Cuáles son los que más energía gastan

El aire acondicionado, la heladera, las lámparas, el lavarropas, el horno eléctrico, el televisor y la plancha. En la web de Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, hay un simulador disponible para que quienes quieran saber el gasto estimativo de un electrodoméstico particular según la cantidad de tiempo de uso que se le da. Podés conocerlo haciendo clic acá.

Recomendaciones para bajar el consumo

-Aire acondicionado: Si es un split o uno “tipo ventana” abrir la tapa de adentro y limpiar el filtro que seguramente está con tierra y tapado. También limpiar las rejillas para que el equipo funcione correctamente. Además, debe estar reseteado de acuerdo a la temperatura climática de ese momento, 24 °C en verano. Que esté prendido solo cuando hay gente y que la habitación se encuentre lo más cerrada posible para que no entre calor del exterior.

-Heladera: Debe estar separada de la pared y hay que limpiar la rejilla de atrás. El punto fundamental es que cierre bien, ya que de lo contrario, se pierde frío y provoca que trabaje más tiempo la heladera. Tampoco hay que cargarla mucho. También es aconsejable comprar otra heladera si es que la misma ya es vieja. De ser así hay que apuntar a una de eficiencia energética, la cual está señalada con una oblea en el electrodoméstico. Allí hay una letra, la A es la más eficiente. Las heladeras con freezer de más de cinco años de vida gastan 120 kW/h por bimestre.

-Lámparas: Es recomendable usar las lámparas led. Todas aquellas que son de tipo halógenas también deberían ser cambiadas por leds.

-Dispenser: Desconectarlo y pasar a calentar el agua en la pava común, no eléctrica. A su vez, se puede tener agua en la heladera. Si se desea usar el dispenser hay que colocar un timer para que lo corte durante la madrugada.

-Horno eléctrico: tratar de usar el horno a gas.

-Televisor: solo usarlo cuando se está mirando.

-Todos los equipos con motores deberían tener tecnología inverter.

Si se cumplen con las recomendaciones del aire acondicionado y la heladera, el consumo pasaría a estar dentro de los 800 kW/h. Si se aplican todos estos consejos será posible mantenerse en el límite establecido.