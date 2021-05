Sudamericano de Atletismo: Germán Chiaraviglio campeón por cuarta vez

Germán Chiaraviglio se consagró campeón sudamericano del salto con garrocha, al iniciarse el turno vespertino de la 2da jornada del domingo 30 de mayo en el Estadio Alberto Spencer, en Guayaquil. Pablo Zaffaroni no pudo superar la altura incial de 4,80 metros,

Chiaraviglio regresó al escenario donde triunfara en sus tiempos de junior (2003 y 2004) y logró el concurso con 5,55 metros, seguido por el local Dyander Pacho con 5.30 y el brasileño Abel Curtinove con 5.20.

Para el atleta santafesino se trata de su cuarta conquista en el Sudamericano, donde también suma 3 medallas de plata y 2 de bronce, siendo así el máximo medallista del historial.

Germán ganó en Tunja 2006 con 5,40, en Lima 2015 con 5.70 y en Asunción 2017 con 5,60, siendo también subcampeón en Sao Paulo 2007, Buenos Aires 2001 y Cartagena 2013. Las medallas de bronce fueron en Cali 2005 y Lima 2019 y desde su aparición -hace casi dos décadas- solamente faltó al Sudamericano del 2009 debido a la lesión que tanto afectó su campaña.

Pese a que era el gran favorito de la prueba de este domingo, la misma tuvo cierto suspenso. Germán decidió iniciar la competencia en 5,35 m., cuando solo quedaban otros dos garrochistas con posibilidades. Uno de ellos era el ecuatoriano Dyander Pacho -hermano de quien compartiera con Germán un título iberoamericano, José Rodolfo Pacho- ya que estaba al frente con 5.30. Sobre 5.35, Pacho falló sus dos primeros intentos y se reservó el que le quedaba para los 5.40, que no pudo superar. Otro que arriesgó, pero en 5.30, fue el brasileño Bruno Germano Spinelli, que venía con 5.20, falló sus dos primeros saltos en la nueva altura y el restante en 5.35. Germán, por su parte, pasó los 5.35 en segundo intento y, ya con el título asegurado, se fue directamente a 5.55, que superó en la tercera tentativa. No pudo más arriba (5.65).

El otro argentino en esta prueba, el atleta uruguayense Pablo Zaffaroni, no pasó su altura inicial de 4.80. Sin dudas a pesar de no superar la marca se trae una gran experiencia tras su participación.

Momentos más tarde, los 110 metros con vallas ganados por el brasileño Rafael Henrique Campos Pereira con récord de Campeonato (13s35) fueron un verdadero espectáculo. Allí el recordman argentino Agustín Carrera finalizó 5° con 14s14 y Renzo Cremaschi, séptimo con 14s24, tras su gran progreso demostrado en las eliminatorias.