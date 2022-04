Sudamericano U18: Argentina cayó con Brasil en la final y finalizó subcampeona

La Selección dirigida por Sandra Pavón luchó hasta el final pero cayó por 49-46 ante Brasil en la definición del Sudamericano. Giacone fue elegida en el Quinteto Ideal del certamen.

Argentina no pudo frente a Brasil y perdió por 49-46 en la final del Sudamericano U18. Con un Templo del Rock que estuvo repleto en su capacidad y un público que le demostró fielmente el apoyo a nuestra Selección, el equipo dirigido por Sandra Pavón dio batalla pero no pudo adjudicarse el título, cerrando como subcampeón del torneo pero consiguiendo el gran objetivo de haberse clasificado al FIBA Américas de la categoría.

La Selección tuvo varias protagonistas en gran nivel, de la mano del memorable torneo que realizó esta última semana. Alma Bourgarel fue de las máximas destacadas tras firmar una labor con 13 puntos y 6 rebotes, seguida por Angelina Giacone (10 tantos y 7 rebotes), Julia Fernández (6 unidades más 10 rebotes), Dagmar Hentschel (9 puntos) y Nicole Tapari (6 unidades y 7 rebotes). Valioso saldo para el equipo argentino, con un despliegue de alto nivel.

Finalizada la final, se realizó la ceremonia de premiación FIBA. Angelina Giacone (Argentina), Giovanna (Brasil), Taissa (Brasil), Lucía Auza (Uruguay) y Valeria Rodríguez (Colombia) integraron el Quinteto Ideal del Sudamericano U18. Taissa convirtiéndose en la MVP del certamen, promediando 12.2 puntos y 11.2 rebotes por partido.

Objetivo cumplido para la Selección. La primera y gran meta era conseguir la clasificación al FIBA Américas de junio, a disputarse del 13 al 19 de junio aún con sede por definirse, y eso se logró el viernes en la victoria contra Colombia en semifinales. Al asegurarse terminar dentro de los tres mejores del certamen, Argentina confirma su presencia en el Premundial por segunda edición consecutiva (no estuvo en la edición del 2016).