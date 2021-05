Superclásico: Boca vs. River horario y formaciones

Boca y River se enfrentarán este domingo en un mano a mano imperdible por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, a partido único. Será desde las 17.30 en La Bombonera, con el arbitraje de Facundo Tello. A continuación, todo lo que tenés que saber del partido que, una vez más, paralizará a la Argentina.

Todavía no está definido el equipo que pondrá Miguel Ángel Russo, pero se esperan cambios respecto de los once que perdieron 1-0 con Santos por la Libertadores.

Los once que jugarían este domingo serían: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

El plan de Marcelo Gallardo se trastocó de manera drástica porque River tuvo 15 casos positivos de coronavirus, entre ellos tres jugadores que pensaba como titulares. Así, el posible once sería: Alan Díaz; Milton Casco (o Gonzalo Montiel si llega en condiciones), Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio (Casco); Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez; Agustín Fontana.

Se jugará este domingo 16 de mayo desde las 17.30 de Argentina, en La Bombonera, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus.

El juez bahiense Facundo Tello de 39 años, internacional desde 2019, dirigirá nuevamente el partido entre los dos gigantes de la argentina, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, mientras que el cuarto hombre será Ariel Penel.

Tello tiene dos superclásicos en su haber. Dirigió el amistoso del verano 2018, en el que River venció por 1-0 a Boca, y el último 1-1 en La Bombonera por el Interzonal de este mismo campeonato. Allí hubo dos expulsados: Carlos Zambrano y Milton Casco.

Dirigió 19 veces al Xeneize con 14 victorias, un empate y una derrota, pero además arbitró dos coronaciones del equipo de Russo: en la Superliga 2019/20 (1-0 vs. Gimnasia) y en la Copa Maradona (campeón ante Banfield en San Juan).

Con el Millonario, a su vez, tiene un recuento de 11 encuentros, de los cuales el equipo de Gallardo triunfó en seis oportunidades, igualó en dos y cayó en tres, una de ellas por penales (vs. GELP en la semi de la Copa Argentina 2018).

Si Boca y River terminan igualados en los 90 minutos, no habrá tiempo extra y el pase a semifinales se definirá con tiros desde el punto penal.

El ganador del Superclásico se enfrentará con el vencedor del cruce entre Vélez y Racing, que jugarán desde las 12 del domingo en Liniers. Del otro lado de la llave aparecen Colón-Talleres y Estudiantes-Independiente, ambos a disputarse el sábado.