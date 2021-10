Superclásico: River venció a Boca con claridad y es único líder

El “Millonario” derrotó por 2 a 1 ante el “Xeneize”, que sufrió la expulsión de Marcos Rojo, en uno de los cuatro encuentros del domingo por la fecha 14 del torneo de Primera División. Julián Álvarez anotó los dos tantos para el nuevo líder del campeonato.



Julián álvarez la gran figura de River en el Superclásico de ayer.

Ante un marco de 35 mil espectadores en las tribunas, el duelo comenzó caliente. Y el Xeneize se quedó rápido con un jugador menos. A los 15 minutos, Marcos Rojo vio fue expulsado por doble amarilla, luego de cometerles infracciones a Julián Álvarez y Agustín Palavecino con apenas 120 segundos de diferencia. La roja modificó los planes de Sebastián Battaglia. El DT decidió meter a Carlos Zambrano en lugar de Edwin Cardona, quien se fue molesto por el cambio.

En un encuentro con pocas llegadas, Julián Álvarez -la gran figura del Millonario en el semestre- abrió el marcador a los 24 minutos. El juvenil se sacó de encima a Jorman Campuzano, se perfiló y sorprendió a Agustín Rossi con un bombazo desde afuera del área.

El Xeneize -que tenía un jugador menos- no pudo reaccionar. Apenas llevó peligro con un remate de larga distancia de Luis Advíncula. El Millonario dominaba la posesión de la pelota. Y encima estiraron la ventaja sobre el final del primer tiempo. Tras un error de Agustín Rossi en una salida, River recuperó rápido la pelota: Milton Casco le envió un centro desde la derecha a Julián Álvarez, quien la empujó abajo del arco para marcar el 2-0.

En la segunda mitad, el Millonario pasó por encima al equipo de Sebastián Battaglia: tuvo varias situaciones claras (en los pies de Santiago Simón y Jorge Carrascal). Incluso una chilena de Fabrizio Angileri dio en el palo. El Xeneize no pudo disputar la posesión del balón ni llegar al área de Franco Armani.

Por su parte, en medio de la fiesta en el Monumental, hubo dos grandes ovacionados sobre el final del partido. Gallardo decidió sacar a Julián Álvarez: el estadio se vino abajo para aplaudir al goleador de la tarde. A su vez, también hubo ovación para Leonardo Ponzio. El emblemático mediocampista ingresó y los hinchas explotaron: fue el último Superclásico para el ídolo, quien se retirará en diciembre.

Cuando el partido se moría, el Xeneize llegó al descuento: un cabezazo de Carlos Zambrano tras un corner, para el 2-1 definitivo. No había tiempo para más. Finalmente, River se impuso y terminó con el invicto de Sebastián Battaglia. Con este resultado, el equipo del Muñeco sigue firme en su ilusión de pelear la Liga Profesional: es líder, con 30 puntos, uno más que Talleres, que este lunes visitará a Defensa y Justicia.