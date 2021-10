Taiana sobre el Astillero Río Santiago, está vivo “por la lucha” de los trabajadores

El ministro de Defensa encabezó la ceremonia en el astillero y en su discurso, referido a la reconstucción de la producción, citó a Perón: “Creía que una Nación tenía que tener tejido industrial fuerte para poder desarrollarse”. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró este lunes que el Astillero Río Santiago “está vivo por la lucha de los trabajadores”, al encabezar el acto de botadura de una embarcación tras nueve años de inactividad del astillero estatal.

“Este astillero lo creó el general Perón en 1953 porque creía que una Nación tenía que tener tejido industrial fuerte para poder desarrollarse, creía en el rol activo del Estado”, afirmó Taiana al encabezar en la sede del Astillero Río Santiago (ARS) el acto de botadura de la construcción 94 de la Lancha de Instrucción de cadetes de la Armada (LICA), tras nueve años sin que se concretara una obra similar en la empresa del Estado bonaerense.

En la Grada 3 del Astillero Río Santiago, Taiana afirmó que “si no hay tejido industrial, fábricas que trabajen y produzcan en condiciones de satisfacer nuestras demandas, no hay futuro”.

En ese marco, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que se está “en proceso de reconstrucción de las capacidades de la Argentina para la defensa” y agregó que “esto está relacionado con la calidad de nuestros trabajadores”.

Acompañó a Taiana el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quién señaló en su mensaje que “ser testigo de la botadura de un barco para fortalecer la capacidad de nuestra Armada establece una diferencia inmensa”.

“Argentina necesita industria e industria naval y los trabajadores serán protagonistas en ese camino”, expresó Kicillof, quien también recordó que “este astillero mucho tiempo fue noticia por intentos de privatizarlo y destruirlo”.

“También por la lucha y la resistencia de los trabajadores para no perder este astillero. Se dijo no al cierre y privatización. El astillero es hoy noticia por los barcos que construye y por el trabajo de sus trabajadores”, concluyó.

Junto a Taiana y Kicillof estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el jefe del Estado Mayor de la Armada, Julio Horacio Guardia y Pedro Wasiejko, presidente del Astillero Río Santiago.