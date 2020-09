Tapia: “Han sido muy injustos con Messi en Barcelona”

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habló en TyC Sports y se refirió al destrato que sufrió Lionel Messi por parte del Barcelona, luego de que el argentino anunciara que quería irse del Culé, lo cual finalmente no terminó sucediendo.

Buenos Aires: Fotografía de archivo del 25/12/2017 del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Foto: Archivo/Víctor Carreira/Télam/amb 22062020



“No me causó simpatía cómo trataron a Messi en Barcelona en los últimos días. No se lo merece por todo lo que le ha dado. Profesionalmente, deportivamente le ha dado todo al Barcelona. Es muy difícil estar 10 años siendo el número a nivel mundial y ganando los premios que el ha ganado. Para ser número uno él, ha llevado a su club ha ganar los títulos que ha ganado”, comenzó diciendo Tapia.

Y agregó: “Desde muy chico se fue de nuestro país y lo único que ha hecho es batir records, batir records y batir records. Me parece injusto cuando no se piensa en la persona y sí se piensa en los intereses de la institución. Messi ha demostrado nuevamente lo que es como persona. Barcelona es su casa y está muy bien que cumpla su contrato. Después, que tome la decisión que tenga que tomar”.

Lejos de parar ahí, el mandamás continuó exteriorizando su fastidio por el maltrato que recibió la Pulga y reafirmó: “Han sido muy injustos con Messi porque le ha dado muchísimo al Barsa. Si bien Barcelona siempre se caracterizó por llevar grandes estrellas, grandes técnicos y conformar grandes planteles, nunca ganó tanto como lo que le ha hecho ganar Messi”.

Por otra parte, Tapia aseguró que nunca dudó de la continuidad de Leo en Barcelona, pese al deseo que el propio jugador le manifestó al club catalán mediante un burofax. “Siempre super que Messi iba a cumplir su contrato porque lo conozco, pero no se han comportado bien con él y me ha dolido”, expresó Chiqui.

Sobre el final, el presidente de la AFA remarcó el valor que tiene Leo desde lo individual y se animó a trazar un paralelo con Diego Maradona. “El futbol es un juego colectivo pero las individualidades te hacen ganar partidos y te hacen ganar títulos. Diego lo demostró y nos hizo ganar un Mundial, y Leo lo ha demostrado en toda su carrera. Individualmente, siempre fue superior a todos sus compañeros, por eso creo que, después de todo lo que le ha dado, han sido muy injustos con Messi, no se merecía el destrato que han tenido para con el”.