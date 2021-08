Tatiana Sfiligoy, una de las primeras nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo, visitó Concepción del Uruguay

Tatiana Sfiligoy es una de las primeras nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente integra el Archivo Nacional de la Memoria y mantuvo una jornada de trabajo en la Dirección de Derechos Humanos.

Concepción del Uruguay recibió días pasados a Tatiana Sfiligoy, una de las primeras nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo. En el marco de una recorrida por el país como vinculación territorial, fue recibida por Darío Barón, director de Derechos Humanos y sostuvo: “Con Darío venimos trabajando en relación al Archivo Nacional de la Memoria, que implica un trabajo de investigación para recuperar las historias de vida de desaparecidos, sobrevivientes y familiares. Tratamos de ajustar las nóminas de desaparecidos, lo que fue mucho más fácil con Concepción del Uruguay ya que tienen definido de quiénes se trata”, expresó Tatiana, quien se desempeña en el Archivo Nacional de la Memoria.

En este marco, se refirió a la importancia de profundizar el tema porque “implica un presente y de hecho tenemos todo el tiempo, nuevas personas detectadas como desaparecidas. Por eso es importante profundizar y visibilizar estas políticas en época de pandemia, donde el eje está puesto en la salud”.

En primera persona

Tatiana contó su historia como nieta recuperada: “En 1980 estaba viviendo con una pareja que me había adoptado de buena fe tras haberme quedado en una plaza de Villa Ballester, junto a mi hermana, después del secuestro de mi madre. A ella la secuestran en la plaza frente a nosotras, que quedamos varias horas en la plaza hasta que un comerciante denuncia la presencia de dos nenas durante horas en el lugar. Por eso terminamos adoptadas por la vía legal y no sufrimos la apropiación, como la mayoría de los nietos recuperados. Eso permitió que las Abuelas de Plaza de Mayo me pudieran después ubicar rápidamente, por eso soy uno de los primeros casos”.