Taurus Adams II, desde Milwaukke al Puerto Viejo

Parque Sur atraviesa su segunda semana de prácticas rumbo a la próxima Liga Argentina de Básquetbol, con novedades. Anoche realizó el primer entrenamiento el extranjero Taurus Adams ll. En este informe hablaremos mucho de él. El sábado llegará el segundo foráneo, JC Perry, para ir cerrando el plantel sureño. Agustín Marino, uno de los refuerzos, estuvo ausente por lesión. El escolta con última temporada en Petrolero sigue recuperándose de un esguince de tobillo: la mala fortuna de caer sobre un compañero en su primera práctica con el equipo, la semana anterior. Y entre canchas, gimnasio y la arena del Balneario Itapé, el equipo del Payo Paolazzi comienza a pensar en su primer amistoso: podría ser la semana entrante.



Hoy hablaremos de Taurus Adams II, que se sumó al plantel. Lejos del español y traducido por el asistente Marcos Emilio, anoche tuvo su presentación en el estadio y el primer entrenamiento con el equipo. El interno de 24 años y algo más de 2 metros de altura, llegó a Ezeiza en las últimas horas del martes, en un vuelo que nació en los Estados Unidos y tuvo una escala en Bogotá. Taurus aterrizó en suelo argentino en la primera salida de su país para jugar el básquetbol y desde las primeras horas del miércoles está en Concepción del Uruguay.

El oriundo de Milwaukee, la ciudad estadounidense más poblada del estado de Wisconsin, se formó en la escuela secundaria Brown Deer. Luego, estudió y jugó desde el 2016 para la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, para los Southern. El hijo de Cheryl Torrence y Taurus Adams soñó sobre la costa occidental del Lago Michigan una especialización en gestión deportiva, además de jugar al baloncesto. Taurus llega con el título de Sport Management. Quiere ser entrenador o manager cuando se retire del básquet. Eso le dejó la última Universidad, además de algunos interesantes pergaminos.

Hablemos de básquetbol: su mejor temporada, la 2019-2020, fue Selección del tercer equipo de todas las conferencias; jugador de la semana varias veces y en siete ocasiones ganador del cuadro de honor semanal. Obtuvo los honores de la Conferencia Atlética All-Eastern College de la División II del Primer Equipo, según lo anunció la ECAC en marzo de 2020.

Taurus Adams ll ya había disfrutado en su Milwaukke natal ser parte de la Selección de todos los estados y todas las conferencias en Brown Deer High School, donde logró ser el jugador del año en el poste y dos veces All-Suburban. Ayudó a ese equipo a ganar tres campeonatos de conferencia y dos estatales. También jugó al fútbol americano y al béisbol.

El primer extranjero sureño para la próxima Liga Argentina creció con sus padres en Milwaukke -que llegó a ser una de las 15 ciudades más grandes del país por la llegada de inmigrantes-; una ciudad conocida por sus cervecerías, con vista al río Menomonee y las motocicletas que exhibe el Museo Harley-Davidson, incluída una de Elvis Presley. Taurus caminó en las mismas calles que el Rey del Rock and Roll dio cuatro conciertos en la década del ’70 en tres visitas; el último en 1977, cuatro meses antes de su infarto fatal con solo 42 años, anunciando arriba del escenario lo poco que le quedaba y retirándose antes del escenario ante los silbidos. En Milwaukke, Elvis empezó a anunciar que pasaría a ser una leyenda.

Los últimos seis años de Taurus Adams ll lo llevaron a Connecticut, un estado de EEUU que debe el nombre a ese río, al sur de Nueva Inglaterra, una mezcla de ciudades costeras y áreas rurales salpicadas de pequeños pueblos. Mystic es famoso por su museo Seaport lleno de barcos centenarios y las exhibiciones de ballenas beluga.

Welcome Taurus. Está en Parque Sur, para su próxima experiencia lejos de casa. “Vengo a jugar básquet, a disfrutarlo y ayudar al equipo a llegar lo más lejos que se pueda”, confesó anoche tras el primer entrenamiento.

Consultado sobre su primer día en la ciudad expresó: “Me gusta mucho la sensación que tienen de comunidad, de gente cálida y cercana. Me gusta lo poco que vi en mi primer día. Investigué un poco antes de viajar y me dijeron que se apoya mucho al deporte”, agregó el extranjero.

Por último, indicó: “Tengo muchas expectativas, tengo ganas de conocerlos a todos y esperarlos acá en el estadio cuando comencemos a jugar”.

El grandote de Milwaukke, esa ciudad que recibió su nombre de la palabra indígena Millioke, que significa «La Buena Tierra» o «Encontrar un lugar por el agua» está en La Histórica. El tiempo dirá si fue una buena tierra para Taurus y si el Puerto Viejo, también bañado por las aguas, lo hizo encontrar su otro lugar en el mundo.