TC en Paraná: Comienza la última fecha de la etapa regular

El Turismo Carretera ya está instalado en el autódromo de Paraná para disputar la 10ª fecha del campeonato. Un fin de semana que será crucial ya que se conocerá al ganador de la Etapa Regular a y los últimos 6 clasificados a la Copa de Oro.

El sábado, a partir de las 8:55 horas será el turno del primer entrenamiento del TC Pista. En La 30ª visita de la “máxima” al circuito entrerriano contará con la presencia de 50 pilotos, una cifra récord para la temporada 2022.

A esta fecha llegan 6 pilotos clasificados a la Copa de Oro: Agustín Canapino (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet) y Manu Urcera (Torino), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Germán Todino (Torino ) y Mauricio Lambiris (Ford).

A su vez, hay 14 pilotos con chances de conseguir un lugar entre los 6 puestos que quedan para completar el “Grupo de los 12” de la Copa. Los que por ahora están adentro son Jonatan Castellano (Dodge), que necesita sumar 4,5 unidades para no depender de otro resultado. Mariano Werner (Ford) y Esteban Gini (Torino), 10,5; Juan De Benedictis (Ford) 21,5; Julián Santero (Ford), 25 y Leonel Pernía (Torino), 33,5.

Mientras que Matías Rossi (Toyota), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Facundo Ardusso (Chevrolet), Diego Ciantini (Dodge), Josito Di Palma (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet) y Gastón Mazzacane (Chevrolet), aún conservan chances, pero ya no dependen de sí mismos.

Venta de entradas

Los menores de 10 años y los mayores de 70 no abonan entrada, siempre y cuando presenten DNI. Las mujeres, en cambio, sí pagan. Los discapacitados con Certificado Único de Discapacidad (CUD) acceden gratuitamente al sector de Generales junto a un acompañante.