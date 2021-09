TC Pick Up: Primer festejo para Pedro Boero

El piloto del Rus Med Team se adueñó de su primera victoria en las TC Pick Up, luego de seis presencias en la categoría.

Un joven con mucha experiencia, sin dudas, es Pedro Boero (Toyota Hilux). Compite actualmente en TC Pista, con el Rus Med Team, mismo equipo en el que participa en las TC Pick Up. Y sin dudas, el potencial del joven rosarino es destacable. Este fin de semana, en el marco de la séptima fecha de la temporada, se adjudicó su primera victoria en la especialidad tras seis participaciones en la misma.

Boero se escapó desde la largada, nadie lo pudo alcanzar. Gianini se preocupó por los ataques de Jakos, pero nada pudo hacer el oriundo de Ramos Mejía. Victoria para Boero, más que merecida, que disfrutó una carrera única y con un condimento especial. No pudo ingresar a la Copa Shell, pero seguramente luchará para poder entrar como los “3 de último minuto”.