TC Pick Up: Werner no afloja y consiguió otra pole

El piloto del Toyota Gazoo Racing se adjudicó una nueva clasificación en TC Pick Up.



La primera fecha de la Copa Shell, el play off que contiene tres fechas, comenzó este fin de semana. Y cómo no podía ser de otra manera, Mariano Werner (Toyota Hilux) obtuvo una nueva pole position en las TC Pick Up, la quinta que consigue tras 15 participaciones en la especialidad. La estrategia de equipo funcionó a la perfección: tomó succión de su compañero de estructura, Andrés Jakos (Toyota) y marcó 1:30.099, obteniendo así el récord del circuito. En segundo lugar arribó Jakos, el joven de Ramos Mejía, a sólo 145 milésimas. Un espléndido 1-2 para el equipo oficial de Toyota.

A bordo de una Ford Ranger de su propia estructura, Juan Pablo Gianini, bicampeón de las TC Pick Up, se adueñó de un gran tercer puesto en la prueba clasificatoria (+188 milésimas). Gastón Rossi (Fiat Toro) hizo lo propio, giró tres vueltas y registró 1:30.299. Mientras que Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier), de gran regularidad durante la temporada 2021, concluyó quinto (+308).

Del sexto al 10°: Diego De Carlo (VW Amarok), Federico Pérez (Ford), Matías Jalaf (Toyota), Omar Martínez (Ford) y Facundo Chapur (Nissan).

La final se efectuará a las 13.55, y será televisada por TV Pública.**

CE 850

Anexo al reglamento técnico de Clase C

Transcurridas 5, de un total de 8 fechas pactadas para el campeonato 2021 y; tras una extensa evaluación del comportamiento de los autos de distintas marcas que hoy componen la categoría, teniendo en cuenta que el reglamento técnico está abierto. Se deciden los siguientes cambios: Fiat Uno, peso: 845kg. Chevrolet Corsa, Celta, y Suzuky Fun: 880

Para los vehiculos Fiat 128 – 147, Duna, Regatta, Uno y Palio con motores 1.3 y 1.4 se autoriza:

Tubo de admisión: Se permite usar tubo de admisión de IAVA, REGATTA 1500 y del motor TIPO 1.6 y también se autoriza a usar una platina en el tubo de admisión de REGATTA. Se permite su trabajado libremente sin aporte de material.