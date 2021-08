TC Pista: A De Brabandere se le escapó al final en la última vuelta

Agustín Martínez encontró el triunfo a una curva del final y ganó por sólo 161 milésimas de diferencia. Agustín De Brabandere lideró gran parte de la final tras ganar su Serie pero un problema de transmisión en la última vuelta lo privó de su segunda victoria en la categoría.



La final de TC Pista tuvo muchos condimentos que la hicieron una de las carreras más dinámicas del año. En primer lugar, la primera fila de largada tuvo a Otto Fritzler (Ford) y Agustín De Brabandere (Ford), dos referentes de la marca, dispuesto a luchar incansablemente por liderar.

Al cabo del tercer giro, Santiago Álvarez (Dodge), que marchaba 4° en ese entonces, debió abandonar a causa de la rotura en el diferencial. El piloto del JP Carrera, sin embargo, se clasificó a la Copa de Plata Río Uruguay Seguros y arrancará el certamen corto con 8 puntos. Ahora bien, a todo esto, Facundo Chapur (Torino) aprovechó y escaló a la cuarta posición, teniendo delante a Agustín Martínez (Ford).

Pero la calma no se mantuvo mucho tiempo más: en el quinto giro, quien punteaba la competencia, Fritzler, debió abandonar ya que sufrió la rotura de un palier. De todas formas, el oriundo de San Miguel clasificó al play off y llegará a Rafaela con 8 unidades. Luego, en la octava vuelta, el auto de seguridad tomó protagonismo a causa del abandono de Mario Valle (Ford).

De ahí en más, De Brabandere y Martínez estuvieron en el ojo de todos. El joven de Concepción del Uruguay estaba camino al festejo, pero en la última curva del trazado, a sólo pocos metros de cruzar la bandera a cuadros, una rotura en la transmisión le hizo perder potencia y le impidió llegar victorioso. Y ahí fue donde Agustín, a bordo del Ford de su propia estructura, no hizo más que pisar el acelerador al máximo para ser el primero en cruzar la línea de meta. Increíble pero real. ¿La diferencia entre ambos? Sólo 161 milésimas.

Una victoria que sorprendió a Martínez, casi inesperada para el piloto entrerriano, pero más que merecida por su gran campaña actual. En su año debut, posee dos podios y un triunfo, acá, en el autódromo Rosamonte de Posadas.

Los 12 pilotos que clasificaron a la Copa de Plata RUS: Federico Iribarne, Elio Craparo, Agustín Martínez, Santiago Alvarez, Facundo Chapur, Otto Fritzler, Marcos Castro, Martínez Vázquez, Humberto Krujoski, Ian Reutemann, Agustín De Brabandere, Mario Valle.