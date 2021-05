TC Pista: Craparo festejó al final y De Brabandere fue segundo en Paraná

El joven de Chacabuco se coronó en Paraná, es líder del campeonato y ya posee el triunfo necesario para lograr el título. El uruguayense que lideró toda la carrera, no pudo resistir la embestida de Craparo en el relanzamiento tras el Pace Car.



La largada de la competencia fue interesante: quien había ganado la serie más veloz, Pedro Boero (Torino), largó desde la pole en la final. Logró mantener la cuerda en el arranque, pero Agustín De Brabandere (Ford), su escolta en la primera fila, efectuó una excelente maniobra tras realizarle “la tijera” en la curva N° 2, que le permitió alzarse con la primera colocación. Además de él, Elio Craparo (Ford) también aprovechó el hueco y superó al piloto del Rus Med Team para posicionarse segundo.

El uruguayense pasó al frente en la segunda curva con una excelente maniobra.



El funcionamiento del joven de Concepción del Uruguay fue regular durante las primeras vueltas. A todo esto, Iván Ramos (Dodge), en su segunda carrera junto al Castellano Power Team, debió abandonar en apenas dos vueltas tras largar en la cuarta posición. Sin embargo, al cabo de la octava vuelta, ingresó el auto de seguridad a causa del despiste de Weiamnn. ¿El relanzamiento? En manos de De Brabandere y Craparo.

Craparo aprovechó el relanzamiento para superar al piloto uruguayense.



Y sí, Craparo lo logró. Apostó por afuera en el curvón peraltado y llegó líder a la segunda curva. Excelente maniobra. Mientras tanto, el joven rosarino sufrió un toque con Reutemann en el tránsito de la última curva, a dos vueltas del cierre de competencia, que lo relegó muchas posiciones. A todo esto, Craparo, representante del Hermanos Álvarez, fue por todo hacia la victoria, la primera en la temporada 2021 y la segunda en su historial deportivo. “Mucha gente me acompañó cuando las cosas no me salían. Agradecerle a todos ellos. Queremos seguir siendo contundentes y competitivos”, afirma el ganador.

Es el 30° podio completo por parte de Ford en TC Pista: segundo se ubicó De Brabandere, y tercero, Agustín Martínez.