TC Pista: De Brabandere tuvo un martes 13 de la suerte

“No todos los martes 13 son malos”, escribió en sus redes sociales Agustín De Brabandere, quien finalizó 5to la final del TC Pista en el autódromo de San Nicolás.

Luego del fin de semana continuaron las buenas noticias para el piloto uruguayense, ya que fue habilitado a participar del play off y pelear por el Campeonato, y publicó el siguiente comunicado:



“La CAF de @actcargentina me autorizo a ingresar al Play Off y pelear por el campeonato. Al no haber estado en Viedma en la 1* fecha no cumplía con lo pactado por el reglamento de la asistencia perfecta en la etapa regular, y eso no me permitía entrar en los 12. Analizaron mi situación que no fui por temas presupuestarios y hoy me notificaron que estoy habilitado. Más que agradecido por su decisión. A trabajar para lo que viene!!!”



La próxima fecha será el 8/11 y la definición de Etapa Regular 2020 en el Mouras de La Plata.