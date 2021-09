TC Pista: Ganó Santiago Álvarez y De Brabandere fue noveno

El piloto de Dodge logró un rotundo triunfo en el Autódromo santafesino tras un impecable desempeño que lo deposita en la cima del torneo y en el arranque de la Copa de Oro. De Brabandere fue 9° y Agustín Martínez 26°.

En el trazado rafaelino se largó la final de la primera fecha de la Copa de Plata del TC Pista con Santiago Álvarez (Dodge) sacando rédito de la posición de privilegio en la grilla para establecerse como el líder en el comienzo de la carrera.

El piloto del JP Carrera logró una pequeña distancia en los primeros giros con respecto a quien marchaba segundo, el hombre de Dodge Martín Vásquez. En la tercera colocación se ubicaba el santafecino Ian Reutemann, al mando de otro Dodge. En el cuarto giro, Pedro Boero (Torino) quedó clavado en la leca luego de un despiste, al mismo tiempo que hacía abandono de la competencia Christian Ivan Rámos (Dodge). Por primera vez se hizo presente en la pista el Auto de Seguridad, neutralizando la competencia.

En el relanzamiento, Álvarez se mantuvo al frente del pelotón. En una situación diferente se encontraba Federico Iribarne, quien encabeza la Copa en el comienzo, pero las cosas no serían las esperadas para el hombre que pilotea el Chevrolet del JP Carrera; un toque con Flavio Bortot (Ford) lo dejó cruzado en la pista y por milagro no recibió ningún golpe de parte del resto del pelotón, que pudo evitarlo sin inconvenientes. Producto de este incidente, se neutralizó por segunda vez la final.

En un nuevo relanzamiento, Álvarez no dejó dudas de su potencial para esta carrera y se aferró a la punta esperando poder estirar la distancia con respecto a Vásquez y que se mantuviera la velocidad plena hasta el final. El joven piloto de Ferré supo mantenerse firme en la cima, con un manejo impecable que lo llevó directo a cruzar la bandera a cuadros en la primera posición, hecho que le permite trepar hasta la punta del campeonato, con dos triunfos en lo que va de la temporada y sumando 53 puntos, uno más que el piloto de Pilar Martín Vásquez, quien cruzó la meta en el segundo puesto con la Dodge del MV Racing. El de Humboldt, Santa Fe, Ian Reutemann (Dodge) completó el podio rafaelino, que fue completamente para la marca del carnero, reproduce Campeones.

