Temporada 2021/22: Parque Sur y Estudiantes de Concordia ponen en marcha la Liga Argentina

El equipo Sureño que dirige Gonzalo Rodríguez Costoza comenzará a disputar hoy la edición 2021/22 de la Liga Argentina enfrentando como local a Estudiantes de Concordia en el Gigante del Puerto Viejo desde las 21:30 hs.

En la edición 2020/21 de la Liga Argentina, Parque saltó a la caliente arena con una dotación repleta de jóvenes, que lejos de amilanarse ejecutaron un paso de evolución en el desarrollo individual. Todo el piberío de los entrerrianos exhibió mucha energía y recursos, pero no le alcanzó para cosechar muchas victorias, por lo que surcaron por el fondo de la tabla. Para esta campaña, la institución llevó a cabo un viraje en la dirección técnica, con la salida de Damián Gamarra y la llegada de Gonzalo Rodríguez Costoza.

En la edificación de la plantilla aparecieron más mayores, como el retorno de Elnes Bolling y la llegada del interno Guillermo Romero. También regresó el ala pivote Ignacio Fellay (desde Regatas Uruguay) y se acopló Ignacio Colsani, proveniente de Riachuelo. Así como continúa Gervasio Guelache, un perimetral muy picante e interesante. Parque presentará una mixtura entre los jóvenes de la cantera y varios mayores para apuntalar ese talento.

El equipo sureño compartirá con Estudiantes y Rocamora la misma zona.

Entradas: Populares socios $300 , Plateas socios $500, Populares No Socio $400, Platea No Socio $600.