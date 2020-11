Temporada turística: Entre Ríos no exigirá el seguro Covid a los turistas

Según lo confirmó el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Productivo, Juan José Bahillo, Entre Ríos no exigirá el seguro Covid para ingresar a la provincia a disfrutar la temporada turística. Además, el funcionario adelantó cómo serán los protocolos para el turismo en la temporada estival.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bahillo sostuvo que “ante el pedido de los sectores, las cámaras empresariales, los prestadores y los municipios, se evaluó y se decidió suspender la obligatoriedad de la contratación del seguro para los turistas”. “Esto hay que explicarlo en el marco de la vuelta a la actividad turística que es compleja porque estuvo parada siete meses, por lo cual tanto los prestadores como el Estado debemos diseñar una nueva forma de llevar adelante esta actividad en el marco de la pandemia porque no podemos perder de vista que hay que seguir conviviendo con esta problemática”, explicó.

De todos modos, mencionó que “se recomienda el seguro, el producto estará ofrecido por las distintas compañías de seguro que hay en la provincia y puede ser una buena alternativa para prestadores y viajeros, pero no será de carácter obligatorio”.

Explicó que “sí se sostiene lo que son los protocolos para las distintas actividades y la obligación de venir a la provincia con reserva. El turista debe ingresar a la plataforma del gobierno nacional denominada Vacacionar, cargar los datos y descargar su autorización que se exigirá a los turistas que ingresen a la provincia. También se trabajará con municipios y prestadores para que en el caso de que haya síntomas de Covid, tengan siempre un servicio de emergencias médicas y recomendar al viajero que regrese a su lugar de origen”.

De todos modos, aclaró que “se va a trabajar con municipios y prestadores para brindar asistencia inmediata porque no podrán volver en el transporte público” y explicitó que “esta pandemia es la primera que nos pasa y se va viendo todo, de la misma manera en que ha sido todo muy dinámico en cuanto a decisiones que se van corrigiendo, en materia de actividad turística habrá que hacer un seguimiento permanente y seguramente habrá que incorporar y modificar algunas cuestiones”, publica Análisis.

En ese marco, el ministro planteó que “esto es un trabajo muy articulado con los intendentes porque el gobernador habilitó la actividad turística, facultó al Ministerio para dictar los protocolos de todas las actividades pero son los intendentes quienes en definitiva pueden habilitar en particular cada actividad y permiten más flexibilizaciones o restricciones de acuerdo a las características de la localidad, la capacidad de control, la situación del sistema sanitario, del recurso humano y seguir compartiendo que estamos dentro de la pandemia y debemos respetar estos hábitos de conducta y cuidado”.

Agregó que “también hay que trasmitir a los turistas que los prestadores, los trabajadores del sector y las autoridades locales y provinciales efectuaron una fuerte capacitación para trabajar con la nueva normativa, que hay protocolos cuidados, que hay conciencia y responsabilidad muy fuerte y que van a venir a un destino seguro en materia de salud”.

Termas, boliches y playas

Adelantó que “las termas estarán habilitadas desde el 4 de diciembre, ya están los protocolos de zonas secas y húmedas y el grado de aforo, de ocupación lo definirá cada intendencia. Desde la provincia se sugiere un 50% pero es la autoridad local quien define el porcentaje de ocupación de cada terma”.

En tanto, advirtió que “las actividades nocturnas y recreativas como boliches bailables no están permitidos; muchos se han reconvertido a bares, pubs, y similares pero siempre con mesas y distanciamiento y sin permitir la concentración de gente”. “Con estos nuevo hábitos habrá que convivir, será una temporada totalmente distinta a las anteriores pero nos permitimos ser optimistas en cuanto al nivel de actividad”, reconoció.

Por otra parte, sostuvo que “el protocolo para las playas es de recomendación para gestores de playas públicas y allí hay un trabajo muy particular y artesanal con las autoridades locales y con el prestador si la playa es privada, definiendo el grado de ocupación, los espacios, los lugares de ingreso y egreso, el uso de baños, evitar superficies comunes. Es todo un criterio a aplicar porque es muy disímil la geografía de las playas entrerrianas”.

En cuanto a la concentración de jóvenes que se vio hasta el momento en distinta playas, como el Ñandubaysal y Villa Urquiza, Bahillo sostuvo que “eso no está permitido y no hay manera de regularlo, pero hay playas de gran extensión y allí indudablemente habrá mayor cantidad de gente. Lo importante es la ocupación por metro cuadrado, hay playas más chicas que no tienen demasiada extensión donde la ocupación será menor pero de todos modos habrá actividad en los balnearios que estará gestionada bajo estos criterios pero quien termina de definir el funcionamiento de cada playa en particular son los municipios”.

Planteó que “en cada lugar habrá que ir viendo que la ocupación no sea de tal magnitud que después no se pueda controlar, con el control de ingreso” por lo cual mencionó que “hay un trabajo articulado con la policía de la provincia para coordinar estas cuestiones y también con las áreas de los municipios como habilitaciones, inspección general, tránsito que pueden hacer controles preventivos para que no se llegue a cantidades de gente que no se puedan manejar”.

En otro orden de actividades que no pueden trabajar hasta el momento, sostuvo que “por el momento no se puede adelantar nada pero se sigue de cerca el tema del transporte interurbano y del transporte escolar que no ha podido trabajar y se están buscando alternativas”.

Finalmente, consultado sobre su relación con el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, reveló que “está bien, no hay un diálogo permanente pero cada vez que necesitamos hablar nos comunicamos” y aclaró que el cambio de autoridades en el hospital Bicentenario “fue una decisión de la ministra de Salud, quien se relacionó con el director del hospital y con el intendente, pero en eso no participé ni tengo nada que opinar”. “Las decisiones de ese tipo las toman el gobernador o la ministra, y no tuve ninguna conversación con Martín sobre este tema ni en coincidencia ni en disidencia”, concluyó.