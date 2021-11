Tenis: Djokovic no iría a Australia por la exigencia de la vacuna

El número 1 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, “probablemente no participará” del próximo Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, debido a la vacunación obligatoria contra la Covid-19 establecida por la organización.

El padre del jugador, Srdjan Djokovic, dijo a una cadena de televisión serbia que a su hijo “le gustaría ir” al torneo que lo consagró en nueve oportunidades (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021), pero dudó sobre su presencia por lo que consideró “un chantaje” de los dirigentes del Aus Open.

Craig Tiley, jefe del torneo previsto del 17 al 30 de enero, declaró este domingo que Djokovic “deberá estar vacunado para jugar”.

El padre de Novak defendió el “derecho exclusivo y personal” de su hijo a estar o no vacunado y aclaró que no sabe si su hijo fue inoculado.

“Claro que le gustaría ir, porque es un deportista y porque allí hay muchos compatriotas, que estarían contentos de ver a Novak. Pero no sé si eso pasará, probablemente no en esas condiciones, con este chantaje, hecho de esa manera”, aseguró el padre del jugador en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.