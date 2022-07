Tenis: Yelena Rybakina es la campeona de Wimbledon

La tenista kazaja de origen ruso Yelena Rybakina se consagró campeona de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, tras imponerse hoy en la final sobre la tunecina Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2.

Rybakina, ubicada en el puesto 23 del ranking mundial de la WTA, empleó una hora y 50 minutos para doblegar a Jabeur (2°) en la cancha central del All England Club.

La tenista nacida en Moscú conquistó su primer título de Grand Slam en una carrera en la que sufrió muchos altibajos. De hecho, antes de su consagración en Wimbledon, solo había alzado dos veces un trofeo en el circuito, en Bucarest 2019 y Hobart 2020.

En la definición ante Jabeur, quien a los 27 años jugó la primera final de un Grand Slam, la kazaja revirtió un partido que le era desfavorable tras haber cedido el primer set y se llevó la victoria con autoridad, impulsada por sus aciertos en especial con su derecha.

Cabe mencionar que esta victoria no le permitirá a Rybakina avanzar en el ranking mundial, debido a que la actual edición de Wimbledon no otorgará puntos por la decisión de parte de las autoridades del certamen de impedir la participación de los tenistas rusos y los bielorrusos, como consecuencia de la invasión a Ucrania.