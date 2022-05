Tenistas locales estuvieron presentes en el 3er Torneo Nacional Abierto en Paraná

El fin de semana pasado se llevó adelante el Tercer Torneo Nacional Abierto y el Segundo Provincial Promocional. El mismo se llevó adelante en las instalaciones del Club Estudiantes de Paraná, organizado por la Federación Entrerriana de Tenis y fiscalizado por la Asoc. Arg. de Tenis. Allí estuvieron presentes tenistas de la Escuela de Tenis “Club House Cabañas” como así también de Gimnasia Tenis Cluc, ambos de Concepción del Uruguay.

Los jóvenes tenistas del Club House Cabañas.

Por Club House Cabañas participaron en sub 16 Manuel Arca, Lucía Bonnin Bonnin y Amira Piñeyro. En sub 14 Juan Ignacio Guy y Valentina Bonnin, en sub 10 Dellavedova Emilia. Los jugadores uruguayenses estuvieron a cargo del profesor Franco Dellavedova, acompañados por familiares.

Los chicos supieron sobrellevar el torneo y obtuvieron un buen rendimiento en el mismo logrando buenos resultados. Destacando a Lucía Bonnin, por obtener el segundo puesto en su categoría; y a Valentina Bonnin y Emilia Dellavedova por obtener el primer puesto en dobles en sus categorías.

Faustino Anzalas de Gimnasia Tenis Club.

Por Gimnasia TC estuvieron Faustino Anzalas en los Federados sub16 y los promocionales Gael Turdó Villaraza (sub12) y Sixto Martín (sub14), todos acompañados por el profesor Emanue Hereñú.

Bautista Anzalas, quien está teniendo un muy buen 2022, llegó a las dos finales de los torneos que dospiutó, singles y dobles. Entre los singles, jugando en el «Plumazo» perdió la final con Mateo Batista quien lo derrotó por 6/4 y 6/1. Su camino a esa final fe con triunfo a Ilul, en octavos, por 6/0 y 6/2; a Santiago Gabas por 6/4 y 6/2 en cuartos y a Santiago Cabrera, 6/4 y 7/5, en semis.

La otra final fue la de dobles jugando en el dobles con Moleiro de compañero, le ganaron a Gini-Tronconi por 6/2, 3/6 y 10/6 en el súper tie break para ser campeón.

Tanto en lo deportivo como en lo social, los jugadores han demostrado logros importantes que invitan a seguir trabajando y en lo social se mostraron como un grupo unido apoyándose en cada momento disfrutando el torneo.