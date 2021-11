Terrenos de La Soñada: “las hectáreas que se le reclaman al barrio ya no existen, no están”

En el marco de la polémica por los terrenos de La Soñada, La Prensa Federal dialogó con Pablo Presas, administrador de dicho barrio, con el fin de brindar más detalles y esclarecer la situación. “Las hectáreas que se le reclaman al barrio ya no existen, no están”, afirmó.

Presas indicó a este diario que “lamentamos mucho la mala interpretación que quedó en la población, en la que quedó como idea una situación de compraventa de terrenos entre privados y Municipio, cuando está muy alejado de la realidad”.

“La Soñada es un barrio que lleva casi 20 años de existencia, y que tiene toda una historia de desarrollos con idas y vueltas y tropiezos, y culpas compartidas entre diferentes gestiones municipales, desde la primera que dio inicio al loteo en el año 2005 bajo el gobierno de Bisogni, y del desarrollador inicial que fue La Soñada SR, presidida por Villafañe. Hubo una serie de irregularidades por parte del barrio y una falta de control por parte del Municipio”, señaló Presas.

Y agregó: “son 170 familias en una situación que nunca se terminó de regularizar después de 20 años. Esto es mucho más complejo que una simple compraventa. Venimos trabajando con el Honorable Concejo Deliberante –HCD- desde hace 2 años, que tuvo la intención de regularizar los loteos que venían con problemas”.

Según el administrador del barrio privado, “en La Soñada hay una doble problemática: tenemos que solucionar incumplimientos del desarrollador inicial, y regularizar incumplimientos con el Municipio. Es así que logramos hacer un Acta Acuerdo con todos los miembros del HCD hace más de un año, en la cual nos comprometimos con 10 puntos de inversiones, uno de los cuales es la planta de tratamiento nueva”.

Aunque de acuerdo a Presas, “el último punto está relacionado con el reglamento del Código Urbano que en ese entonces no estaba claro. Este punto decía que todo barrio privado, apenas se habilita, tiene que cederle 10% de tierras al Municipio, más el equivalente a las calles que se diseñan en el mismo barrio. Nosotros calculamos que son 4 hectáreas, y el Municipio dice que son 5 hectáreas y un poco más. Sean las que sean, esas 5 hectáreas hoy no están disponibles porque no las tiene el barrio”.

Consultado sobre esto último, Presas puntualizó que “estas hectáreas de las que se están hablando no existen, no hay. El Municipio está pidiendo a La Soñada que entregue estas tierras como debería de haber pasado en el 2005, aunque tampoco exigió en todos estos años estas tierras, entonces por eso hablamos todo el tiempo para cerrar este tema en la que estén conforme las dos partes”.

“Hablamos con la Comisión de Obras Públicas del HCD en una primera reunión que se hizo aquí en el Barrio hace año y medio, ellos sabían que las hectáreas no estaban, y con muy buen criterio nos sentamos a discutir cual es la forma más adecuada para solucionar esto, porque lo importante es que si no hay solución esto iba en vías a una judicialización eterna en la que perdemos todos”, agregó el administrador del barrio.

Además, reflexionó: “Ricardo Vales hizo uso de su palabra y comenzó a querer hacer un juicio de opinión con una situación que no es tal como lo describe. El valor de 9 millones de pesos se alcanzó luego de numerosas consultas y reuniones, y es un valor inicial de las tierras que se deberían de haber entregado por allá en el 2005”.

“El tema principal es solucionar este problema para un barrio en el que vivimos 170 familias y que ya tiene casi dos décadas. Hubo culpas compartidas en su momento, por eso se tardó mucho para llegar a acuerdos”, finalizó Presas.