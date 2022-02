Tiempo de definiciones en el Nocturno de Vóley en Rivadavia

El Nocturno de Rivadavia comienza a vivir momentos de definición en la etapa clasificatoria, este lunes el programa era de dos encuentros y fue seguido por una muy buena concurrencia que le dió un muy buen marco a la noche.

En esta gran semana que viven los seguidores y simpatizantes de esta disciplina -motivada por la disputa de la Liga Nacional Argentina en nuestra ciudad- fueron dos los encuentros del lunes en una nueva semana de encuentros del Nocturno de Voleibol que lleva adelante la entidad Tricolor.

En primer turno por la zona «A» de la rama femenina se enfrentaban los dos equipos que venían invictos en el certamen. El local Rivadavia y el Club Santa Rosa de San José eran los encargados de animar este el comienzo de la jornada. Fue victoria para las chicas del Tricolor, que terminaron sufriendo mas de la cuenta ya que en el primer set tras lograr una buena diferencia en el tanteador poco a poco fue decayendo en su juego hasta ser vencido por 26 a 24 en una muy buena remontada que llevó adelante Santa Rosa. En el segundo el Tricolor también comenzó bien y pudo sostener ese ritmo, para imponerse con un buen margen por 25 a 12 y llevar así la definición al tie break. Allí el trámite era de bola por bola pero el elenco local iba a tener mejor definición, llegando al final del set con una ventaja que le sirvió para cerrar el pleito en 15 a 10.

A su término en varones, Colón Voley hacía su presentación por la zona «A» para enfrentarse a Amigos de nuestra ciudad. El actual campeón del certamen hizo prevalecer su jerarquía y obtuvo una buena victoria por 2 sets a 0. Los parciales en favor de los Colonenses fueron de 25 a 12 el primero y de 25 a 11 el segundo ante un equipo de Amigos que no le hizo sencilla la labor y se destacó por la entrega en defensa que le puso a cada pelota, lo que motivaba el aplauso de sus seguidores.

Resumen de la jornada del lunes:

RIVADAVIA (2) – (1) SANTA ROSA (24/26 – 25/12 –15/10)

COLÓN VOLEY (2) – (0) AMIGOS (25/12 – 25/11)

Estadio: Miguel Gregori, Árbitro: M Rebossio.

El cierre de esta semana de competencia (aprovechando la ausencia de programación por la Liga Nacional en el CEF), será el miércoles con los siguientes enfrentamientos:

21.30 hs -LA ARMONÍA -Colón- vs ZANINETTI (FEM – ZONA «B»)

22.40 hs -COLÓN VOLEY vs C.E.F Nº 3 (MASC – ZONA «A»).