Todos los resultados argentinos del domingo 25 de julio y la agenda del lunes

Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos – En el debut, las Panteras cayeron 25-20, 25-19 y 25-20.

Tenis masculino: Francisco Cerúndolo vs. Liam Broady (GBR) – El argentino cayó por 5-7, 7-6, 2-6 frente al británico y se despidió en primera ronda.

Tenis femenino: Nadia Podoroska vs. Yulia Putinseva (KAZ) – La argentina derrotó a la kazaja por 7-6, 1-3 y abandono, luego de que se retirara por estado febril.

Tenis masculino: Diego Schwartzman vs. Juan Pablo Varillas (PER) – El Peque se impuso por 7-5 y 6-4 al peruano Varillas

Tenis masculino: Facundo Bagnis vs. Dominik Koepfer (ALE) – El argentino perdió 3-6, 6-3 y 7-5 contra la raqueta alemana y se despidió en primera ronda

Tenis : Federico Coria vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) – El argentino cayó 6-7 y 5-7 frente al kazajo y quedó eliminado en primera ronda

RS:X masculino: Francisco Saubidet / tres carreras – El argentino terminó su primera jornada 17° en la general con 30 puntos (16° en la primera regata, 14° en la segunda y 19° en la tercera).

Laser radial: Lucía Falasca / dos carreras – La regatista argentina finalizó 37° en su primera regata y 38° en la segunda.

Hockey femenino: Argentina vs. Nueva Zelanda – Las Leonas cayeron 3-0 en su debut en Tokio.

Tiro: Alexis Eberhardt / Rifle de aire a 10 metros – Terminó su participación en el puesto 33 con 622.6.

Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 2 – El marplatense terminó cuarto en la primera serie clasificatoria y el quinto puesto en la segunda ronda

Laser: Francisco Guaragna / carrera 01 – El argentino se ubicó 13° en la primera regata

RS:X – femenino: Celia Tejerina / carrera 01 – La windsurfista argentina terminó 19° en la primera regata

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Chih Yuan Chuang / Segunda ronda – El argentino cayó 4-3 (5-11; 11-7; 11-3; 13-11; 9-11; 5-11; 11-8) ante el taipeiano y se despidió de Tokio 2020

Fútbol masculino: Argentina vs. Egipto – La Sub 23 ganó 1-0 y sumó su primera victoria en Tokio 2020

Hockey masculino: Argentina vs. Japón – Los Leones ganaron 2-1 y consiguieron su primer triunfo en Tokio 2020.

Eliminatorias 100m pecho. La santafesina registró un tiempo de 1m09s35, marca que la ubicó en el puesto 31 en la clasificación general. No pudo avanzar a semifinales. (foto)

La Agenday la actividad del lunes 26 de julio

00:05 Laser / carrera 03 Francisco Guaragna.

00.05 RS:X – femenino / carrera 04, 05 y 06. María Celia Tejerina.

00:30 hs. – Single Femenino, 2d Ronda: Nadia Podoroska vs. Ekaterina Aleksandrova (ROC).

00.51 Boxeo masculino: Francisco Verón vs. Adam Chartoi (SUE) / Dieciseisavos de final 69 a 75 kg.

01.40 Básquet masculino: Argentina vs. Eslovenia

02.35 Laser radial / carrera 03 y 04. Lucía Falasca.

03.05 RS:X – masculino / carrera 04, 05 y 06. Francisco Saubidet Birkner.

05.30 Rugby Seven: Argentina vs Nueva Zelanda

05.48 Boxeo masculino: Ramón Quiroga vs. Gabriel Escobar Mascunano (ESP) / Dieciseisavos de final 48 a 52 kg.

07.00 Hockey femenino: Argentina vs. España

08.32 Natación femenina: Delfina Pignatiello / Eliminatorias 1500m

09.30 Vóley masculino: Argentina vs. Brasil

18.30 Triatlón femenino: Romina Biagioli

21.00 Vóley femenino: Argentina vs. Rusia

21.22: Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / Final C de scull doble ligero.

21.30 Hockey masculino: Argentina vs. Australia

22.00 Rugby Seven: Argentina vs Corea del Sur

23.00 Judo Masculino: Emmanuel Lucenti / Eliminatorias -81kg – combate número 15 vs Ivaylo Ivanov (BUL)

23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs. Bansley/Brandie (CAN).