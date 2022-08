Todos los resultados de la fecha 13 de la Liga Profesional 2022

La Liga Profesional se abrió este jueves con tres encuentros entre los que se destacó el triunfo de Atlético Tucumán, único líder, contra Central Córdoba (SE), mientras que el viernes San Lorenzo perdió en Paraná ante Patronato, que suma y sueña con mantener la categoría.



El sábado tuvo el empate entre Lanús e Independiente y se cerró con la goleada de River a Newells en el estadio Monumental; en ese mismo horario, pero el domingo, Racing y Boca cerrarán la jornada con el clásico en el Cilindro de Avellaneda.

La fecha 13 de la Liga Profesional 2022:

Godoy Cruz 2-0. Aldosivi: PT 13′ Salomón Rodríguez (GC), ST 40′ Tadeo Allende (GC)

Colón 1 – 1 Arsenal: PT 37′ Tomás Sandoval (COL), ST 8′ Ignacio Gariglio (ARS)

Atlético Tucumán 1 – 0 Central Córdoba: ST 9′ Renzo Tesouri (AAT)

Platense 3 – 1 Banfield:PT 2′ Maximiliano Cuadra (BAN), ST 13′ Mauro Zárate -p- (PLA), ST 20′ Jorge Benítez (PLA), ST 49′ Rodrigo Contreras (PLA).

Huracán 4 – 1 Sarmiento: PT 5′ Franco Cristaldo (HUR), PT 27′ Jonathan Torres -p- (SAR), PT 38′ Sebastián Meza -e/c- (HUR), ST 9′ Benjamín Garré (HUR), ST 15′ Franco Cristaldo (HUR).

Patronato 3 – 2 San Lorenzo: PT 11′ Andrés Vombergar (SLO), PT 45′ Lucas Kruspzky (PAT), ST 1′ Marcelo Estigarribia (PAT), ST 4′ Justo Giani (PAT), ST 14′ Nicolás Castro -en contra- (SLO).

Rosario Central 3-1 Barracas Central: PT 17′ Franco Frías (RC), PT 19′ Cristian Colman (BC), ST 24′ Alejo Véliz (RC), ST 42′ Gino Infantino (RC).

Defensa y Justicia 0-0 Tigre

Lanús 1 – 1 Independiente: PT 20′ José Sand (LAN), ST 38′ Leandro Benegas (IND).

River 4 – 1 Newell’s: PT 29′ Pablo Solari (RIV), PT 33′ Pablo Solari (RIV), ST 19′ Pablo Pérez (NEW), ST 27′ Javier Pinola (RIV), ST 35′ Matías Suárez (RIV).

Domingo: Vélez vs. Gimnasia – 15.30, Argentinos vs. Unión – 18, Estudiantes vs. Talleres – 18, Racing vs. Boca – 20.30.