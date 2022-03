Todos los seleccionados que ya están clasificados al Mundial Qatar 2022

La Copa Mundial de Fútbol 2022 de la FIFA se llevará a cabo en el país asiático a fin de año. Conocé cuáles son los seleccionados que ya se aseguraron una plaza y cuáles están por definirse.

Falta cada vez menos para el Mundial de Qatar 2022, que se llevará a cabo desde el 21 de noviembre y culminará el 18 de diciembre, y para el cual la Selección Argentina ya logró clasificar. El 1° de abril se realizará el sorteo y las Eliminatorias de las distintas confederaciones están terminando. Conocé cuáles son los seleccionados que aseguraron su boleto a la máxima cita hasta el momento.

Todos los clasificados al Mundial Qatar 2022:

Anfitrión: Qatar.

UEFA: Alemania, Bélgica, Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Serbia, España, Holanda.

*A repechaje van: Portugal, Suecia, Macedonia del Norte, Polonia, Gales y Escocia o Ucrania.

CONMEBOL: Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay.

*Falta saber quién va al repechaje ante Asia.

CONCACAF: Canadá, México. Entrega tres plazas y un repechaje ante Oceanía. Por ahora, clasifica y Estados Unidos; mientras que Costa Rica iría al Repechaje.

Confederación Africana de Fútbol: Otorga 5 plazas.Los cupos se definirán el 29 de marzo en partidos de vuelta. Los cruces son: Congo vs. Marruecos, Mali vs. Túnez, Camerún vs. Argelia, Ghana vs. Nigeria, Senegal vs. Egipto.

Confederación Asiática de Fútbol: Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita. Resta la plaza de repechaje ante CONMEBOL.

Confederación de Fútbol de Oceanía: Por contar con 11 países tiene media plaza. Es decir que el ganador se enfrentará ante el cuarto de Concacaf. Nueva Zelanda e Islas Salomón jugarán la definición.