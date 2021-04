Torneo Federal A: Gimnasia ganó en casa y arrancó con puntaje ideal

Con gol de penal de Rubén Darío Tarasco a los 18’ del primer tiempo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay venció por 1-0 a Sportivo Las Parejas y mantuvo su puntaje ideal, quedando en el segundo puesto de la Zona Norte del Torneo Federal A.

El “Lobo” dirigido por Hernán Orcellet, que quedó libre en la jornada inicial y venía de derrotar en Pergamino a Douglas Haig, se hizo fuerte como local en su regreso, tras más de un año, al remozado estadio “Manuel y Ramón Núñez”. Venció a Sportivo Las Parejas por 1 a 0 con gol de Rubén Tarasco a los 18 minutos, de penal.

En un partido que no fue muy lucido, Gimnasia llegaba entonado por la victoria en Pergamino, y si bien no lograba hilvanar jugadas o mostrar buen fútbol, sí aparecía como un equipo con ganas, metiendo en cada pelota. Eso en el fútbol de hoy en día también suma, especialmente cuando cuesta ensamblar buen juego y siendo los primeros partidos de una temporada después de más de un año sin partidos.

Las ganas de juego de Gimnasia salieron de los pies de García, pero la falta de socios no ayudó, y el recurso que quedó fue la búsqueda de la velocidad de los delanteros. Así, el 10 del Lobo metió un pase para Slothauer y aprovechando su velocidad, más la torpeza del arquero Lanziani para ir a los pies, lograron llegar a un penal a los 17 minutos que se presentaba como la primera chance para marcar.

Y así fue: El sunchalense Rubén Tarasco lo cambió por gol y se escuchó el primer grito gol del Lobo en el renovado estadio Núñez. Un grito de escasa efusividad por la ausencia de público pero que de todas maneras se pudo escuchar en los alrededores de la cancha, en esa barriada que el Lobo supo conquistar.

El partido no fue bueno, y el gol le dio a Gimnasia la tranquilidad para armarse bien en el fondo y esperar a un equipo visitante sin ideas ni juego que chocó una y otra vez con la defensa del Mensana. Hubo algunas aproximaciones al arco de Las Parejas, pero sin mayores peligros.

El segundo tiempo siguió igual o peor. El que tenía la obligación de salir era la visita, pero no encontraba a nadie que inquiete a una excelente y sólida defensa del Lobo con baluartes importantes. Sacaron todo por arriba, frenaron a todos por abajo. Es cierto que Sportivo no tuvo una buena noche, y apenas algo del ex Lobo Retamar pudo inquietar un poco, pero estaba muy solo y la defensa siempre lo comió.

Buscar el equipo siempre es más fácil cunado se gana. Seguramente esa es la gran ventaja de este Lobo que aparece con puntaje ideal, sin goles en contra, pero todavía con una deuda de juego asociado, manejo de pelota y vértigo en el ataque. Pero Orcellet tiene tiempo y tranquilidad para seguir buscando ese equipo y ese juego que convenza y que permita soñar en algo más.

Tres punteros en la Zona norte

La Zona Norte tiene tres punteros con 7 puntos y ellos son Chaco For Ever, Racing de Córdoba y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, otros tres ganadores que tuvo la jornada de domingo.

El elenco chaqueño vapuleó 5-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú –apenas tiene una unidad en el torneo- gracias a un tremendo arranque: ganaba 3-0 a los 7’ de iniciado el partido, con goles del entrerriano Leandro Allende, Matías Romero y Cristian Ibarra. Al cierre de la misma etapa repitió Romero y en el complemento amplió Luis Leguizamón.

La “Academia” cordobesa también hizo pesar su localía y batió por 2-0 a Boca Unidos de Corrientes. El concordiense Diego Jara, a los 20’ de la primera parte, anotó el primero, y el segundo fue obra de Martín Garnerone a 8’ del epílogo.

Por su parte, Defensores de Belgrano, también en su estadio, le ganó ajustadamente a DEPRO, con tanto de Milton Alves en contra a los 20’ de la complementaria. Por la misma zona, Crucero del Norte, escolta junto a Gimnasia, venció el sábado 1-0 a Sarmiento de Resistencia con un agónico gol de Álvaro Klusener. Mientras que Central Norte y Gimnasia y Tiro, en el clásico de Salta, empataron 1-1, tantos de Leonardo Baima de penal para el local a los 32’ ST y de Ezequiel Barrionuevo, por la misma vía, a los 47’ ST para el “Lobo”.