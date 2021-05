Torneo Federal: Central estrenó el “Uno” con una holgada victoria

En el estadio José María Bértora, la División Entre Ríos tuvo un duelo de extremos por la última fecha. Allí, Central Entrerriano recibió a Ferrocarril de Concordia en un mano a mano que tenía poco para definir en ambos bandos. El Rojinegro ya se había asegurado el “1”, mientras que al equipo concordiense le era imposible salir de la última posición de la tabla.

En su estadio, Central Entrerriano venció a Ferrocarril de Concordia por 94-67. El Rojinegro, líder de la Zona Entre Ríos, no tuvo piedad con el colista de la tabla de posiciones. A los de Gualeguaychú les resta un partido, el pendiente frente a Regatas, en el que el Celeste definirá si clasifica o no a la próxima instancia.

Tal como indican las posiciones, Central fue dominante desde el arranque y se aprovechó de un equipo diezmado por las bajas de Truffa, Merino y Cabrera (contactos estrechos de un positivo de covid-19). Con muchos juveniles, a Ferro se le dificultó sostener el ritmo de juego y el Rojinegro tomó ventaja.

Central Entrerriano volvió a ganar y ahora debe esperar a la reprogramación del duelo con Regatas, partido que no le modifica nada al Rojinegro, pero que para el Celestepuede ser la clasificación a la próxima instancia.

SÍNTESIS

CENTRAL ENTRERRIANO (94)

Manuel Lado: 6pts, Manuel Gómez: 5pts, Damián Peruchena: 2pts, Gastón Córdoba: 19pts, Carlos Benítez Gavilán: 9pts, Emiliano Giménez: 4pts, Walter Puebla Cristoff: 17pts, Benjamín Salcedo: 3pts, Alejo Díaz: 9pts, Cristian Zenclussen: 14pts, Matías Leite. Jeremías Cano: 6pts.

DT: Mariano Panizza.

FERROCARRIL (67)

Joaquín Obregón: 17pts, Facundo Ortiz: 17pts, Pablo Nogues: 2pts, Agustín Pérez: 3pts, 10rbs, 1as, 3per, 1rec, Alfredo Imbelloni: 13pts, Nicolás Henchoz: 0, Jonathan Villagra: 1rb, Bruno Reyero: 3pts, Cristian Pelizzari: 8pts, Martín Nogues: 2pts, Luciano Silvestrini: 2pts,

DT: Martín Segovia.

Parciales: 21-17 // 48-34 (27-17) // 62-50 (14-16) // 94-67 (32-17).