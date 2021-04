Torneo Federal Regatas sufrió para vencer a Luis Luciano

Por la décima fecha, el elenco de Concepción hizo valer su localía y ganó 90-81 ante un rival que se la hizo difícil en el cierre. El goleador fue Dellavedova, con 27 unidades.

El equipo Celeste fue contundente con su velocidad y contraataque, así como efectivo en sus tiros de tres puntos, como de costumbre. Mientras que por el lado del conjunto de Urdinarrain, jugó el partido muy desconcentrado, excepto el último período, donde pudo achicar la diferencia en el tanteador.

En los primeros minutos de juego todo era muy parejo, ambos equipos ingresaron erráticos, pero Moreno supo aprovechar su ventaja en el poste bajo y con algunos tiros de tres puntos de la visita, el primer cuarto terminó siendo para Regatas, 17-11.

En el comienzo del segundo periodo, Regatas tomó las riendas del partido y demostró que quería que la victoria se quede en casa. Aguirre y Dellavedova estuvieron imparables desde la línea de tres puntos. Los ataques de los dirigidos por Rimoldi fueron muy contundentes para lograr irse al descanso con una notoria ventaja. El equipo visitante se vio bloqueado y muy errático tanto en ataque como en defensa.

Los últimos dos minutos del segundo cuarto, se trasladarían a la Cancha del Club Tomás de Rocamora, donde se jugó el resto del partido, luego de casi una hora de demora.

Ya en el comienzo del tercer cuarto, los dirigidos por Rodríguez no lograban encontrar su juego y cometiendo muchas faltas le permitían un juego favorable completamente a Regatas, que estiraba la ventaja notablemente y finalizaría el tercer período 74-47.

En la recta final, Luis Luciano demostró que no se daban por vencidos y con una presión muy eficaz en toda la cancha, logró que el “Cele” se desconcentrara y se ponga errático en sus ataques. En los últimos minutos, la visita puso el partido muy caliente, pero no le alcanzó el tiempo para dar vuelta el tanteador. Y Regatas se quedó con una gran victoria, muy trabajada, pero que podría haber lamentado mucho.

