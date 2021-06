Torneo Federal: Repercusiones en Gualeguaychú luego de la clasificación de Regatas

Mientras se desarrollaba el partido, en la transmisión oficial difundieron un audio del DT de Racing de Gualeguaychú, René Richard, acusando a los jugadores del Rojinegro de no realizar su mejor esfuerzo. Según consigna el Diario El Día de la vecina ñlocalidad.



En el audio, el DT dice que se encuentra viendo el partido “en un lugar donde hay mucha gente y con una pantalla gigante”, y que se comunicaba para ver si “estaban hablando de la verguenza deportiva que es el partido: El mejor equipo del Federal, los jugadores referentes jugaron dos cuartos y no tiraron un tiro al aro”.

“Mirá que yo no me quejo nunca y esta vez tampoco me voy a quejar pero quería saber si por ahí los que transmitían que han jugado al básquet habían comentado algo”, agregó Richard.

“El Manu Gómez no tiró un tiro al aro, Córdoba un tiro en 18′ que jugó, Jovanovich ni miró el aro, no tomó un tiro abajo del aro”, puntualizó.

Por último, Richard manifestó que “por ahí yo estoy viviendo equivocado. Nunca pensé que Panizza y el Gaby Díaz iban a hacer lo que están haciendo. Es una vergüenza deportiva”, cerró.

Sin dudas un partido polémico que perdurará en el tiempo, en la memoria de los simpatizantes de Central y Racing de Gualeguaychú, y las connotaciones que trajo aparejado para uno y otro equipo.